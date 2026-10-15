Sánchez elogia a Margarita Robles: "Siempre ha estado ahí en los momentos difíciles"

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Bruselas, 15 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elogiado este jueves la labor desarrollada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha destacado que "siempre ha estado ahí en los momentos difíciles", tanto en el ámbito político e institucional como el personal.

Así lo ha asegurado a los periodistas en Bruselas antes de participar en el Consejo Europeo, al ser preguntado por el hecho de que Robles vaya de número dos en las listas del PSOE por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre.

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Sánchez ha recordado que Robles lleva más de una década a su lado, primero como portavoz del grupo parlamentario socialista, cuando el PSOE estaba en la oposición y, posteriormente, como una "extraordinaria ministra de Defensa", ha afirmado.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que solamente tiene palabras de reconocimiento por su trabajo y de agradecimiento y consideración personal hacia la ministra, con quien, según ha afirmado, le une "profunda amistad".

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Además, ha agradecido el compromiso del resto de integrantes de las listas y se ha mostrado satisfecho con el desarrollo de la campaña que, según ha dicho, avanza como quería, centrada en propuestas en la defensa del estado de bienestar y en sus planes para los próximos cuatro años.

Sánchez ha destacado la campaña "optimista, propositiva y de esperanza" de los socialistas que no está cayendo, según ha dicho, "en la retórica de insultos y bulos" de otras formaciones.

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Por último, ha defendido que el PSOE respeta los posibles acuerdos de otras formaciones situadas a la izquierda: "Creo que es importante que (...) sepan que desde el PSOE miramos con absoluto respeto y autonomía lo que ellos puedan acordar", ha concluido.EFE