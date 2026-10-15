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Sánchez apela a la relación constructiva con Marruecos tras la visita de los reyes a Ceuta

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Bruselas, 15 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este jueves a seguir manteniendo una relación constructiva con Marruecos tras la visita de los reyes a Ceuta, que ha considerado "un paso hacia la normalidad" en la ciudad autónoma.

Sánchez ha hecho estas consideraciones en declaraciones a los periodistas a su llegada a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Europeo.

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Al preguntarle por la visita de los reyes a Ceuta y si le preocupa una posible reacción de Marruecos, ha recalcado que se trata de "un paso más" para recuperar la normalidad en Ceuta tras la situación que vive desde finales de julio a consecuencia de la entrada masiva de personas procedentes del país vecino.

Ha considerado que se trata de un reconocimiento de la proximidad de todas las instituciones y de la estructura del Estado a dos ciudades españolas (Ceuta y Melilla) que están, ha dicho, "muy próximas al corazón" de todos los españoles.

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Tras recordar las medidas aprobadas por el Gobierno para ayudar a Ceuta, ha subrayado que desde el 10 de agosto han retornado ya más de 12.000 personas a Marruecos.

Pero no ha hecho comentarios sobre una posible reacción de este país a la visita de los reyes y se ha limitado a subrayar que siempre se ha trabajado para tener una relación constructiva y de buena vecindad con este país.

Respecto a la entrada de los buques de guerra marroquíes en aguas de Ceuta, ha reiterado que "fue un hecho puntual" y ha asegurado que él ha sido "absolutamente transparente desde el principio de la crisis".

Ha explicado que hubo una interlocución entre las Armadas de los dos países, algo que ha precisado que se hace siempre de forma fluida, y que la situación se resolvió. EFE

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