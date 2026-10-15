Salvamento rescata en un cayuco a una treintena de personas al sur de Gran Canaria

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Las Palmas de Gran Canaria, 15 oct (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado la madrugada de este jueves a una treintena de personas que iban en un cayuco que fue localizado al sur de Gran Canaria, isla donde desembarcarán a primera hora de la tarde, ha informado a EFE la sociedad estatal.

La embarcación fue auxiliada cuando se encontraba a 163 kilómetros al sur de Maspalomas, tras recibirse una alerta a través del sistema internacional de emergencias en el mar Cospas-SARsat.

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Un helicóptero de Salvamento Marítimo localizó la embarcación y la Salvamar Macondo llegó a su posición sobre las cuatro de la madrugada.

Está previsto que los ocupantes del cayuco desembarquen alrededor de las 13.00 horas (hora canaria) en el muelle de Arguineguín.

Por el momento se desconoce el número exacto de migrantes que viajan en el cayuco y su estado de salud. EFE

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