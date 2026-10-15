Saiz pide "rigor" al PP y apela a la "coherencia" para subir las pensiones con el IPC

Guardar

Madrid, 15 oct (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido este jueves "rigor y responsabilidad" al PP a la hora de hablar del sistema de pensiones, y ha apelado a la "coherencia" para revalorizarlas conforme a la inflación.

En declaraciones a los medios antes de intervenir en el Foro Pensiones 2026, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Saiz ha acusado al PP y Vox de querer "privatizar y recortar".

PUBLICIDAD

Y cuestionada por si el Gobierno tiene previsto aprobar la subida de las pensiones antes de las elecciones del 29 de noviembre, Saiz se ha limitado a señalar que "lo que está claro es la coherencia".

"Esa coherencia con revalorizar las pensiones, porque es una cuestión de justicia social", ha añadido Saiz, que ha apuntado que el fondo de reserva, la denominada "hucha de las pensiones", terminará el año con más de 20.000 millones de euros.

PUBLICIDAD

Saiz ha puesto en duda las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha comprometido a subir las pensiones con la inflación.

"Quien no le cree son los millones de pensionistas en este país que están viendo que cada vez que han tenido oportunidad de posicionarse, el Partido Popular ha votado en contra", ha dicho.

PUBLICIDAD

"Ese es el modelo del Partido Popular y Vox, privatizar y recortar. Y frente a eso, la sostenibilidad y la confianza en un sistema público de pensiones con una fortaleza del mercado laboral", ha zanjado. EFE

(foto)(video)