Espana agencias

Puigdemont deja entrever que no ejercerá como jefe de la oposición en el Parlament

Guardar

Barcelona, 15 oct (EFE).- El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha dejado entrever que, cuando le apliquen la ley de amnistía y pueda regresar a Cataluña, no ejercerá como jefe de la oposición, al entender que, desde su posición como expresidente de la Generalitat, no debe "controlar" al actual president.

En una conversación con el periodista Jordi Basté para el programa "Pla seqüència" de La 2 Cat, desde su casa en Waterloo (Bélgica), Puigdemont ha ofrecido pistas sobre su futuro inmediato.

PUBLICIDAD

Una de las dudas que sobrevolaba sobre su retorno era si ocupará el escaño que le corresponde como diputado en el Parlament y asumirá el rol de jefe de la oposición, una posibilidad que se aleja, porque a su juicio "no es correcto" que quien ha sido presidente de la Generalitat "después vaya a controlar al president, sea quien sea".

Puigdemont es consciente de que la Cataluña que dejó en 2017 "no existe", por lo que cuando regrese quiere "descubrir esta realidad" por sí mismo y "escuchar sobre todo a las nuevas generaciones".

PUBLICIDAD

El líder de Junts ha dado algún detalle sobre su primera noche tras huir en 2017 para evitar ser detenido a raíz de la declaración unilateral de independencia.

Huyó en coche -aunque "no en el maletero", sino sentado en el asiento de atrás y vestido con traje y corbata- a última hora del 29 de octubre, día de Sant Narcís, festividad en Girona, y pasó esa primera noche en el Hotel Chambord de Bruselas.

Sabía que entraba en "un terreno de gran incertidumbre", pero su prioridad era preservar la institución de la presidencia de la Generalitat.

"Estaba dispuesto a quedarme toda la vida aquí a cambio de proteger la institución, de que no le metiesen las zarpas encima, que no hubiese una fotografía del presidente esposado y humillado delante de un juez español", ha remarcado.

Puigdemont ha explicado que, para comprobar si lo vigilaban, quiso ver qué pasaría si su coche belga atravesaba la frontera española sin previo anuncio.

Encargó a alguien que condujera el coche hasta su casa en Sant Julià de Ramis (Girona) y lo aparcara frente a su domicilio: "No pasó nada. No lo pararon en la frontera, ni en la ida ni en la vuelta".

El 8 de agosto de 2024, día de la investidura de Salvador Illa, Puigdemont irrumpió en el centro de Barcelona dispuesto a entrar en el Parlament -ese era su "plan A"-, pero al ver que el Parque de la Ciutadella estaba "blindado" policialmente optó por el "plan B" y huyó "sentado en el asiento trasero" de un coche, pasando por Badalona (Barcelona) y la comarca del Maresme.

"No solo no fui en el maletero, sino que tengo unas imágenes que lo demuestran. En su momento ya saldrán", ha asegurado.

En una ocasión tuvo que declarar en una "comisaría antiterrorista francesa": "Había una juez española que me acusaba a mí de ser jefe de una organización criminal, que era el Tsunami Democràtic", ha explicado.

Se ofreció a declarar ante una autoridad judicial francesa, pero no ante la juez española, que finalmente "retiró la citación".

Antes de que Junts fuera decisiva para la investidura de Pedro Sánchez en 2023, según ha recordado, un emisario del PSOE lo fue a visitar "tres veces" de manera discreta: "Me ofreció un trato parecido a los indultos y un buen trato".

Puigdemont le dijo que solo aceptaría una amnistía, que era "una solución política", pero el emisario en ese momento le contestó que sobre eso "no se podía ni hablar".

Desde "el primer día" de su huida, Puigdemont ha dispuesto de seguridad, no oficial ni contratada por empresa privada, sino gracias a "voluntarios": dos personas se van turnando para vigilar permanentemente la casa y velar por la seguridad del expresident.

Esos voluntarios se alojan en un pequeño apartamento dentro de su residencia en Waterloo, en el que cuentan con "un pequeño sistema de cámaras de vigilancia".

El alquiler de su casa en Waterloo, ha asegurado, se paga a través de "donaciones" de gente que le ayuda y que se canalizan a través de una organización belga.

Lo primero que quiere hacer cuando regrese a Cataluña es ir al cementerio de Amer (Girona) a ver a sus padres, fallecidos en el tiempo en que ha permanecido en Bélgica. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lotería Nacional de España: comprobar el premio mayor de este jueves 15 de octubre

Aquí tienes la lista de los números ganadores del sorteo de hoy, donde puedes comprobar si tu dígito ha resultado premiado

Lotería Nacional de España: comprobar el premio mayor de este jueves 15 de octubre

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del jueves 15 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del jueves 15 de octubre de 2026

Comprobar La Primitiva hoy jueves 15 de octubre: números ganadores del último sorteo

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar La Primitiva hoy jueves 15 de octubre: números ganadores del último sorteo

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

La ordenanza municipal prohíbe el baño en estanques públicos y el Ayuntamiento reclama el desalojo de la protesta por motivos de seguridad y limpieza

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

Estos son los números ganadores del sorteo de la Primitiva de este 15 de octubre

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los números ganadores del sorteo de la Primitiva de este 15 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

La Justicia catalana confirma que una niña con alergia a la proteína de vaca pasará a custodia compartida pese a la oposición de su madre, que decía que el padre no respetaba la dieta

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Un tribunal rechaza que un hombre nacido en España en 1974 sea español de origen pese a haber nacido sin nacionalidad

La nueva señal de la DGT que ya se ha implantado en Canarias y muchos conductores desconocen

ECONOMÍA

Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Los trabajadores de la banca exigen mejoras laborales a las grandes entidades: reparto de beneficios, fines de semana más largos y frenar a la inteligencia artificial

Madrid bajará el IBI en 2027, pero mantiene la tasa de basuras: cuánto pagarán los madrileños

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones