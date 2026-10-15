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Problemas administrativos frenan el debut de la perla del Barça, el quinceañero Dabone

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Barcelona, 15 oct (EFE).- El Barça todavía no ha podido tramitar la ficha del pívot de las categorías inferiores Mohamed Dabone, que cumplirá 15 años el próximo 21 de octubre, debido a unos problemas administrativos con la Seguridad Social que le han impedido debutar tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga con el primer equipo.

Así lo ha avanzado este jueves el diario Sport y han confirmado a EFE fuentes del club azulgrana, que explican que la Administración no ha dado de alta al jugador, un trámite indispensable para que pueda obtener la licencia federativa en la ACB.

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Al ser menor de 16 años, la edad mínima para trabajar, el club azulgrana tramitó el alta de Dabone en la Seguridad Social como una excepción dentro del régimen de artistas al no existir en la legislación un epígrafe específico para deportistas menores de edad.

De momento, la Seguridad Social no ha dado de alta al pívot, al considerarlo un deportista, lo que ha frenado el debut de este prometedor jugador de Burkina Faso que está brillando con el Barça en la Liga U, la liga española de baloncesto de menores de 22 años.

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La intención del club esta temporada era que el proyecto más prometedor de la cantera azulgrana estuviera en dinámica del primer equipo, a la espera de obtener el visto bueno por parte de todas las administraciones.

A finales de julio, el Consejo de Ministros otorgó la nacionalidad española a Dabone, quien también cuenta con las autorizaciones necesarias de la Federación Española de Baloncesto, Consejo Superior de Deportes y el Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya.

Sólo le falta estar dado de alta por la Seguridad Social, el último trámite que exige la ACB para expedir la ficha, que le permitiría también competir en la Euroliga.

En el Barça, entienden que la Liga Endesa sea exigente con la documentación para que Dabone pueda debutar con el primer equipo, pero sostienen que la denegación por parte de la Seguridad Social de este último trámite perjudica la progresión de una de las perlas de su cantera.

En el pasado, otros jugadores de baloncesto como Bassala Bagayoko (14 años y 227 días en 2021) y Carlos Alocén (15 años y 304 días en 2016) debutaron en la ACB antes de cumplir la edad mínima para trabajar.

Otro caso reciente en el club azulgrana es el de la delantera Mayssa Baha, que a sus 15 años este curso ya ha jugado partidos oficiales con el primer equipo femenino del Barça, ya que la Liga F no exige el documento que sí necesita Dabone. EFE

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