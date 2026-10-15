Podemos admite que un acuerdo con Frente Amplio en Madrid y Barcelona "es muy difícil"

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Madrid, 15 oct (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha admitido este jueves que un acuerdo con los partidos de Frente Amplio en Madrid y Barcelona es "muy difícil", por lo que ha tendido la mano a esas formaciones para alcanzar pactos en el resto del territorio.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Radio Nacional de España en la que ha explicado que, a falta de pocas horas para que venza el plazo para registrar las candidaturas electorales, Podemos está hablando con todo el mundo y con muchas otras organizaciones.

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En concreto, ha señalado que Podemos ha ofrecido a IU acuerdos en muchos territorios -entre los que ha citado Andalucía, Cantabria y Asturias- para evitar que se pierda un solo voto de izquierdas. "Eso está en la mano de IU", ha apuntado.

Fuentes de Podemos han apuntado a EFE que también se ha ofrecido a IU llegar a acuerdos en Galicia, Euskadi, Navarra, Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia y Extremadura.

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En la entrevista, la dirigente de Podemos ha dicho además que trabajan para que Irene Montero y Gabriel Rufián puedan hacer equipo en estas elecciones generales, porque, en su opinión, son las dos personas que "le pueden devolver la esperanza a la izquierda".

Belarra ha aclarado que, en Madrid y Barcelona, el voto de izquierdas no se perdería aunque las formaciones concurran por separado, por lo que ha insistido en que los esfuerzos para lograr candidaturas de unidad más fuertes deban centrarse en el resto de circunscripciones. EFE

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