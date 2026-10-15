Pedro Martínez: "Soy admirador de Campazzo"

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Madrid, 15 oct (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, valoró positivamente la figura del base argentino Facundo Campazzo tras el triunfo de los suyos en la Euroliga ante el ASVEL Villeurbanne a pesar de que, estadísticamente, no fue de los más destacados.

"Soy admirador de Facu Campazzo, del esfuerzo con el que juega, no solamente de lo que el público ve. Cómo entrena cada día, su mentalidad, lo implicado que está en querer ayudar a sus compañeros. Hace muchísimo trabajo que no sale en las estadísticas y me encanta. La actitud que ha tenido ha sido excelente", declaró en rueda de prensa.

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"Esto va de jugar en equipo. Abalde ha hecho un trabajo en defensa muy bueno, ha metido tiros importantes, Jantunen también ha estado bien, Chuma Okeke... ha habido muchísimos jugadores que han hecho un muy buen trabajo. Algunos estadísticamente no han hecho tanto y creo que han sido muy importantes; los pongo mucho en valor. Los buenos son los que hacen trabajo sucio y hoy hemos tenido bastantes que lo han hecho bien eso", añadió.

También analizó la figura del italiano Gabriele Procida: "Le doy mucha importancia a la actitud de los jugadores en el día a día, mucha. Calidad tienen todos, esto es el Real Madrid y no tenemos ningún jugador malo, todos son buenos. Y Gabri tiene muy buena actitud, ha estado tiempo sin jugar por decisiones del entrenador, pero hoy ha jugado bien".

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"El otro día en Milán no tanto, le pudo un poco el deseo. Tiene mucho deseo, muy buena mentalidad y, a veces, olvidamos que esto es un juego y que no tiene que haber tanta tensión. Y a veces juega excesivamente tensionado. Estoy encantado con él, ojalá pueda hacer bien mi trabajo y ayudarle a mejorar poco a poco", comentó.

El equipo lo pasó mal en el tercer cuarto: "Nos ha sorprendido la defensa en zona. Luego ya la hemos atacado muy bien, hemos metido canastas de dos, hemos cogido rebotes de ataque... Ha habido un momento malo y debemos ver qué podemos hacer para mejorar, porque volverá a pasar. No porque sea una debilidad, sino porque los equipos ponen diversas opciones para dificultar el juego de los rivales", consideró.

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"Lo analizaremos y buscaremos soluciones. No debemos caer en que no atacamos bien contra zona. Tenemos que mejorar, pero no estoy especialmente preocupado. Habrá días en los que la atacaremos mejor", añadió ante los medios de comunicación en el Movistar Arena.

Por otro lado opinó sobre la mejora de los suyos, que empezaron la temporada en el torneo con un balance de 0-3 que ya han equilibrado, indicó: "Antes eran rivales con más potencial que los de ahora, cuando perdimos eran muchos fuera y ahora estamos en casa. Hoy en el momento malo que hemos tenido el público ha estado sensacional". EFE

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