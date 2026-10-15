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Montero dice que Podemos sigue "buscando acuerdos en más territorios" tras el pacto en Canarias con NC, Sumar y IU

05/10/2026 La secretaria general de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación, en la Plaza del Museo Nacional Reina Sofía, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press
05/10/2026 La secretaria general de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación, en la Plaza del Museo Nacional Reina Sofía, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Diego Radamés - Europa Press
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La eurodiputada y candidata de Podemos al 29N, Irene Montero, ha asegurado que su formación seguirá "buscando acuerdos en más territorios" tras el pacto alcanzado este jueves en Canarias para que la izquierda concurra unida a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Hemos llegado a un acuerdo con Nueva Canarias, IU y otros partidos para presentarnos juntos a las elecciones", ha anunciado Montero en una publicación de 'X', recogida por Europa Press, en la que también ha anunciado que la coalición se denominará "Unidad del pueblo canario"

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La eurodiputada ha agradecido a los "compañeros y compañeras" la consecución de este acuerdo y ha afirmado que "es el camino". "Seguimos", ha concluido la exministra de Igualdad a poco más de 24 horas de que termine el plazo para llegar a un acuerdo con Frente Amplio para presentarse unidos.

Este lunes, Podemos anunció un acuerdo con Esquerra Republicana para concurrir juntos en Cataluña y que su cabeza de lista, Gabriel Rufián, colabore con Montero en el resto del país durante la campaña.

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