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Mónica García pide "salir del bucle" y afirma haber hecho "todo" para pactar con Podemos

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Madrid, 15 oct (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este jueves "salir del bucle" para facilitar un acuerdo entre Frente Amplio y Podemos en las elecciones generales, antes de que acabe este viernes el plazo para registrar coaliciones, y ha asegurado que ella ha hecho "todo" para facilitar un pacto.

"Creo que hay que salir del bucle, yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo", ha declarado a los medios a su llegada a la V Jornada de Salud, organizada por el elDiario.es.

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La ministra y líder de Más Madrid ha explicado que por este motivo su partido propuso a Emilio Delgado como número uno para la lista por Madrid en su lugar, una decisión que posteriormente acordaron en el conjunto de la nueva coalición Frente Amplio, integrada por el momento también por IU, Movimiento Sumar y los comunes.

"Ahora los candidatos y candidatas tendrán que decidir cuál es el mejor acuerdo, salir del bucle y empezar a hablar de lo que importa que es de la política", ha añadido en alusión a Podemos, cuya candidata, Irene Montero, aspira a liderar la lista por Madrid sin visos de llegar a acuerdos con otras formaciones en este caso.

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Por su parte, y preguntado expresamente por Montero, Delgado ha comentado en una entrevista en la Cadena Ser que le gustaría que todo el que quiera ir en la lista por Madrid "encuentre acomodo" y ha afirmado que las puertas de la coalición están abiertas.

Sin embargo, ha reconocido que es "viable" que haya dos papeletas por Madrid, una de Frente Amplio y otra de Podemos, pero ha instado a hacer todo lo posible para evitarlo.

Aunque en su caso no estaría dispuesto a renunciar como número uno de la lista, una concesión que sí estaría dispuesta a hacer la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, designada candidata a la Presidencia del Gobierno por Frente Amplio en una circunscripción distinta a la madrileña, previsiblemente por Barcelona.

"Nosotros somos la primera fuerza política de la izquierda en Madrid, el resto de partidos (de Frente Amplio) ha acordado que yo encabece esa posición. A mí me resultaría muy difícil explicarle a mis votantes, a mis electores y a los militantes cómo doy un paso atrás", ha señalado. EFE

(vídeo)

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