Mas de un 10 % de la población tuvo problemas para pagar el alquiler o la hipoteca en 2025

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Madrid, 15 oct (EFE).- Las dificultades para hacer frente a los gastos de vivienda provocaron que el 10,6 % de la población española se retrasara en el pago del alquiler o de la hipoteca en 2025, un problema que se extendió en mayor medida en las comunidades de Murcia, Andalucía, Canarias, Cantabria, Asturias y Castilla-La Mancha, y en Melilla y Ceuta.

Son datos del XVI Informe del Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), relativo a las comunidades autónomas, que se realiza mediante el análisis de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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El informe sitúa a la vivienda como uno de los principales factores generadores de pobreza, y recoge los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca como una señal de dificultad para sostener el gasto en esta materia.

En 2025, el 10,6 % de la población española declaró retrasos en estos pagos, con las comunidades de Murcia (14,5 %), Andalucía (14,2 %), Canarias (12,9 %), Cantabria (12,8 %), Asturias (12,2 %) y Castilla-La Mancha (12,8 %) por encima de la media.

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El aumento del gasto que se destina al pago de la vivienda constituye un indicador esencial del esfuerzo económico que deben realizar las familias, con un 7,2 % de la población española que destina más del 40 % de su renta para hacerle frente (se recomienda que no supere el 30 %).

Con la subida de los precios tanto de compraventa como de alquiler de manera destacada en algunos territorios, en 2025 cuatro comunidades registraron un porcentaje de personas con gasto elevado en la vivienda superior a la media estatal: Comunidad de Madrid (9,9 %), Valencia (8,5 %), Cataluña (7,8 %) y Castilla y León (7,6 %).

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También las ciudades autónomas, con Melilla a la cabeza al dispararse el porcentaje hasta el 13,8 %, mientras que en Ceuta se sitúa en el 7,3 %. En el otro extremo se sitúan Navarra (3,5 %), Extremadura (4,2 %), Aragón (4,4 %), Galicia (4,8 %) o País Vasco (4,9 %).

A nivel estatal, la proporción de población con hogares en propiedad ha caído del 80,2 % en 2008 al 73,7 % en 2025, mientras que el porcentaje de personas que viven en alquiler ha subido del 14,3 % al 20,8 %, lo que refleja un cambio estructural en el acceso a la vivienda.

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En 2025 más de 2,2 millones de niñas, niños y adolescentes en España están en riesgo de pobreza, un 28,4 %, lo que refleja, al igual que el año anterior, la tasa más alta con respecto al resto de países de la Unión Europea, ocho puntos porcentuales superior a la media comunitaria (19,6 %), según detalla el informe.

Mientras que en comunidades autónomas como País Vasco (13,4 %), Galicia (14,2 %), Aragón (17,5 %) y Cantabria (18,0 %) menos de uno de cada cinco menores de 18 años está en pobreza, en Murcia (40,2 %) y Andalucía (39,3 %) son cerca de dos de cada cinco. En el caso de la ciudad autónoma de Melilla se dispara al 56,9 % mientras que en Ceuta se sitúa en el 37,7 %.

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Otro de los indicadores analizados es la pobreza severa, la proporción de personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40 % de la mediana de renta estatal del año de referencia.

En 2025 se consideró a personas en pobreza severa a quienes viven en hogares con ingresos inferiores a 8.147 euros anuales por unidad de consumo (679 euros al mes), cuya tasa se situó a nivel estatal en el 8 % de la población, lo que se traduce en cerca de 4 millones de personas.

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Ninguna de las comunidades del sur registra valores inferiores a la media estatal, con Melilla a la cabeza (25 %), seguido de Ceuta (14,5 %), Valencia (11,8 %), Andalucía (11,4 %), Murcia (11,2 %), Extremadura (9,9 %), Castilla y León (9,8 %), Asturias (8,8 %), Castilla-La Mancha (8,8 %) y Canarias (8 %).

En el otro lado se sitúa País Vasco con la menor tasa de pobreza severa (4,1 %), Aragón (4,2 %), Navarra (4,6 %), Cataluña (5,3 %), Madrid (5,4 %), Cantabria (5,6 %), Galicia (6,5 %), Baleares (6,9 %) y La Rioja (7,6 %). EFE

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