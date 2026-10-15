La Policía Nacional expulsa a 21 multirreincidentes, entre ellos el autor de un homicidio

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Barcelona, 15 oct (EFE).- La Policía Nacional ha expulsado a 21 extranjeros que acumulaban más de 80 antecedentes policiales por robos y delitos de violencia machista y tráfico de drogas, entre ellos al autor de un apuñalamiento mortal ocurrido en Barcelona y al agresor sexual de una menor de edad.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona, en colaboración con las comisarías locales de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y Cornellà (Barcelona), se encargaron de llevar a cabo las repatriaciones, acordadas mediante decretos de expulsión judiciales o de la Subdelegación del Gobierno.

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Los expulsados sumaban más de 80 antecedentes policiales, principalmente por delitos contra el patrimonio, robos con fuerza, violencia o hurtos, pero también otros de violencia machista y tráfico de drogas.

Entre ellos figura además un hombre que mató a otra persona con un arma blanca en el transcurso de una pelea en un establecimiento comercial de Barcelona y otro que agredió sexualmente a una menor de edad, hija de su pareja.

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Algunos de los extranjeros repatriados se encontraban ingresados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) cuando se tramitó el procedimiento, mientras que otros fueron detenidos para su posterior expulsión.

Una vez tramitadas las expulsiones, se montó un dispositivo para trasladar a los multirreincidentes hasta Madrid, desde donde fueron repatriados en un vuelo fletado con ese objetivo. EFE

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