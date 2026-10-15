La Policía detiene a 45 personas en Ceuta por uso fraudulento de documentación para viajar a la península

09/11/2023 Agentes de la Policía Nacional con los pasaportes intervenidos. POLITICA ISLAS BALEARES ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD PALMA DE MALLORCA POLICÍA NACIONAL

Guardar

La Policía Nacional ha detenido en Ceuta a 40 personas que presuntamente, pretendían embarcar en ferris con destino a Algeciras.

La operación se ha llevado a cabo dentro del operativo establecido en la Ciudad Autónoma con motivo de la entrada masiva de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

Para poder llegar a la península, los detenidos utilizaban de manera fraudulenta documentos nacionales de identidad pertenecientes a terceras personas, por cuyo uso llegaban a pagar hasta 6.000 euros.

Además, otras cinco personas han sido arrestadas por facilitar dicha documentación.

La investigación comenzó en el Puerto de Ceuta. Allí los agentes detectaron a varios viajeros cuyos rasgos fisonómicos no se correspondían con los de las fotografías que figuraban en los documentos de identidad presentados.

PUBLICIDAD

Así, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, los policías determinaron que los documentos pertenecían a terceras personas y que estaban siendo utilizados de forma fraudulenta para suplantar su identidad y poder superar los controles del puerto.

INCREMENTO DE LAS SUSTRACCIONES DE DOCUMENTACIÓN

Durante el desarrollo de la investigación iniciada por tales hechos, los agentes han podido constatar un incremento de sustracciones o extravíos de documentación de identidad y viaje en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

PUBLICIDAD

Asimismo, los agentes han detectado que una misma documentación había sido utilizada reiteradamente por distintas personas en diferentes desplazamientos. Esta circunstancia ha permitido identificar los indicios de la posible existencia de redes criminales organizadas dedicadas al favorecimiento de la inmigración irregular.

Ante estos hechos, la Policía Nacional ha reforzado el dispositivo de control establecido en el Puerto de la Ciudad Autónoma de Ceuta con la presencia de agentes de la Oficina Central de Operativa Documental Punto Atenas de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

El Punto Atenas se encuentra dentro de la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y actúa como "call center" para la realización de consultas rápidas por parte de cualquier agente de la Policía Nacional, que en el transcurso de sus actuaciones, detecte documentos con indicios de falsificación o de dudosa autenticidad.

En caso positivo, los agentes del Punto Atenas realizarán un informe técnico con firma digital, que se adjuntará a lo actuado. De este modo se da una respuesta eficaz y rápida a posibles dudas que se tengan sobre la veracidad de documentos de identidad, viaje o de conducir ligados a la inmigración irregular, así como con cualquier ilícito penal.

PUBLICIDAD

El operativo se ha desarrollado gracias a la coordinación de las diferentes plantillas policiales, desplegadas tanto por la costa andaluza como a nivel central, que están trabajando conjuntamente con la Fiscalía contra la lucha del tráfico ilícito de migrantes.