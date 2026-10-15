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La ministra Sira Rego (IU) ve margen para lograr una sola papeleta a la izquierda del PSOE

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Mérida, 15 oct (EFE).- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que forma parte de la dirección federal de IU, ha dicho que, aunque quedan horas, aún "hay margen para plantear que haya una sola papeleta" de las formaciones a la izquierda del PSOE y ha pedido a sus compañeros que "pongan mucho corazón y mucha cabeza en lo que está pasando en las plazas y en las calles".

Preguntada por esta cuestión en Mérida, donde ha participado en el IX Congreso de Periodismo de Migraciones, Sira Rego, ha indicado que reconoce y ve importante decirlo que "tenemos que hacernos cargo de que muy bien no lo estamos haciendo".

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Ha recordado que ella ha dado un paso al lado y que en estos momentos está "con la mirada puesta en lo que está pasando en las plazas y la demanda que hay en la calle".

Por ello, ha dicho que "es tiempo, nos quedan horas, pero creo que son valiosas, para que haya una única lista y una sola papeleta" de las fuerzas a la izquierda del PSOE.

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Rego ha explicado que, a pesar de que "hay circunscripciones que es verdad que son proporcionales", no comparte "en absoluto" que sea práctico o que no se pierda voto por ir en la circunscripción de Madrid, como sostiene Pablo Iglesias, en una candidatura separada Podemos y Frente Amplio.

En ese sentido, ha precisado que, aunque "es verdad que en términos objetivos sobre el papel no se pierden votos", hay que tener también en cuenta la "emoción" y el "pulso" que generaría una sola papeleta, algo que, a su juicio, animaría mucho más a votar.

"Estamos en condiciones de decir que no se puede quedar nadie en casa y que nosotros como izquierda tenemos una obligación", ha recalcado, una responsabilidad, que, en su opinión, pasaría por que algunos dieran "un paso al lado".

Tras recordar que "se puede continuar en política arrimando el hombro, pensando, trabajando y cohesionando", la ministra ha confiado en que "haya mucha inteligencia colectiva, mucho corazón y mucha cabeza", que es "lo que nos hace falta en estas últimas horas", para dar respuesta a la "demanda que hay en la calle". EFE.

(Foto) (Vídeo)

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