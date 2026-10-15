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La etíope Likina Amebaw defiende su corona en el Cross de Zornotza

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Bilbao, 15 oct (EFE).- La etíope Likina Amebaw, campeona del mundo de 5.000 metros en ruta y ganadora de la carrera femenina en 2025, encabeza la participación anunciada para el 72 Cross Internacional de Zornotza, que se disputará el próximo domingo en las campas de Jauregibarria (Bizkaia).

Amebaw, afincada en la localidad abulense de Peguerinos y que también ganó la prueba en 2023, tendrá entre sus principales rivales a la burundesa Francine Niyomukunzi y a las kenianas Mirriam Cherop y Dorcus Chepwemoi, además de la eritrea Rahel Daniel Ghebreyohannes.

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La nómina femenina confirmada por los organizadores del CD Zornotza incluye asimismo a las portuguesas Ana Marinho y Beatriz Ríos, sexta y novena respectivamente en la pasada edición, y a un amplio grupo de atletas españolas, entre ellas Claudia Corral, Carla Lorrany Arce, María José Pérez, Marina Guerrero y la vizcaína Uxue Mardaras.

En la prueba masculina destaca la presencia del burundés Egide Ntakarutimana, el keniano Peter Rono y su compatriota Elie Sindayikengdera, cuarto en 2025, en una competición que volverá a reunir a corredores africanos y a algunos de los principales fondistas españoles.

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Entre estos últimos sobresalen Nassim Hassaous, segundo el pasado año; el burundés Emile Hafashimana; Yahya Aouina, tercero entonces, y David de la Fuente, que terminó séptimo. La participación española se completa con Abdessamad Oukhelfen, Daniel Arce, Sergio Paniagua, David Bascuñana y Pablo Sánchez, además del joven Óscar Gaitán, nacido en 2006.

El Cross Internacional de Zornotza, una de las citas de mayor tradición del calendario atlético vasco, volverá a formar parte del World Athletics Cross Country Tour en categoría Gold y será también clasificatorio para el Campeonato de España de Clubes de campo a través que se celebrará el 22 de noviembre en Atapuerca (Burgos).

La jornada atlética del domingo comenzará por la mañana con las distintas categorías y tendrá sus dos pruebas principales a las 12:15 horas, con la carrera absoluta femenina, y a las 13:00, con la masculina, ambas sobre 8,7 kilómetros. EFE

ibn/nmv/apa

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