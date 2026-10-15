La asistencia al cine cae a mínimos históricos en 2025 frente al auge de los conciertos

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Madrid, 15 oct (EFE).- El cine en 2025 pierde espectadores, sesiones y recaudación y se retrotrae a datos similares a finales de la década de los 80, tendencia frente a la que los conciertos de música actual recuperan los valores anteriores a la pandemia y duplican los ingresos por ventas de entradas.

Según el 'Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales' presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antonio Onetti, y el director general de la fundación, Rubén Gutiérrez, las artes escénicas (teatro, danza, ópera y zarzuela) siguen creciendo en número de representaciones y superan los límites prepandémicos, pero pierden el 20 % de público desde entonces.

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El anuario, que analiza 200.000 espectáculos en vivo y 3,36 millones de sesiones cinematográficas, constata que la asistencia al cine con 67,68 millones de espectadores en 2025, un 35,5 % menos que en 2019, se sitúa en línea con las cifras de la crisis del cine de 1988 (con la llegada del VHS), y muy lejos de los 143 millones de principios de siglo XXI.

En su vigésimo sexta edición, el anuario también corrobora que la oferta de conciertos de música popular crece un 42 % respecto a 2019 con 36,96 millones de espectadores si se tienen en cuenta los macrofestivales, un 31,3 % más que en prepandemia. EFE

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