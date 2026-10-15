Espana agencias

La asistencia al cine cae a mínimos históricos en 2025 frente al auge de los conciertos

Guardar

Madrid, 15 oct (EFE).- El cine en 2025 pierde espectadores, sesiones y recaudación y se retrotrae a datos similares a finales de la década de los 80, tendencia frente a la que los conciertos de música actual recuperan los valores anteriores a la pandemia y duplican los ingresos por ventas de entradas.

Según el 'Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales' presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antonio Onetti, y el director general de la fundación, Rubén Gutiérrez, las artes escénicas (teatro, danza, ópera y zarzuela) siguen creciendo en número de representaciones y superan los límites prepandémicos, pero pierden el 20 % de público desde entonces.

PUBLICIDAD

El anuario, que analiza 200.000 espectáculos en vivo y 3,36 millones de sesiones cinematográficas, constata que la asistencia al cine con 67,68 millones de espectadores en 2025, un 35,5 % menos que en 2019, se sitúa en línea con las cifras de la crisis del cine de 1988 (con la llegada del VHS), y muy lejos de los 143 millones de principios de siglo XXI.

En su vigésimo sexta edición, el anuario también corrobora que la oferta de conciertos de música popular crece un 42 % respecto a 2019 con 36,96 millones de espectadores si se tienen en cuenta los macrofestivales, un 31,3 % más que en prepandemia. EFE

PUBLICIDAD

(Foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

Siete de los arrestados han ingresado en prisión provisional por decisión judicial tras la actuación bautizada como ‘Falcone’

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

El Supremo sanciona a un sargento de la Guardia Civil por tardar tres días en avisar a sus superiores sobre el hallazgo de un cadáver

El agente ha sido suspendido durante cinco días por negligencia grave

El Supremo sanciona a un sargento de la Guardia Civil por tardar tres días en avisar a sus superiores sobre el hallazgo de un cadáver

Unos científicos españoles descubren tres nuevas especies de gusanos “devora huesos” en la península ibérica: son los “ingenieros ecológicos de los ecosistemas”

Los organismos, novedosos para la ciencia, contribuyen a transformar la materia orgánica y devolver nutrientes al entorno

Unos científicos españoles descubren tres nuevas especies de gusanos “devora huesos” en la península ibérica: son los “ingenieros ecológicos de los ecosistemas”

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox

El PSOE se ha encontrado con un regalo en campaña y es que Vox y PP hablen de un “modelo mixto” o de que el sistema “va a petar” tras ocho años de revalorización y con la hucha más llena

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox

El Gobierno prevé aprobar la subida de las pensiones en diciembre aunque esté en funciones

El ministro afirma que el decreto podrá aprobarse tras los comicios porque y ve viable convalidar la subida del SMI antes de que se celebren las elecciones

El Gobierno prevé aprobar la subida de las pensiones en diciembre aunque esté en funciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

El Supremo sanciona a un sargento de la Guardia Civil por tardar tres días en avisar a sus superiores sobre el hallazgo de un cadáver

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox

El DAO de la Guardia Civil confirma al juez Pedraz que Marlaska le llamó tras la filtración del correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

ECONOMÍA

El Gobierno prevé aprobar la subida de las pensiones en diciembre aunque esté en funciones

El Gobierno prevé aprobar la subida de las pensiones en diciembre aunque esté en funciones

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna