Kolo Muani tumba al Celta en el descuento

Vigo, 15 oct (EFE).- Un gol del francés Kolo Muani en el tiempo de descuento permitió al Juventus asaltar Balaídos, donde el Celta se había adelantado con el tempranero golazo de Hugo Álvarez pero acabó pagando dos errores groseros del central Marcos Alonso en el segundo tiempo. EFE

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