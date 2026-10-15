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Jon Iñarritu no concurrirá como candidato de EH Bildu en las próximas elecciones generales

29/10/2024 El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Congreso debate y vota hoy la toma en consideración de dos iniciativas legislativas: la Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana y la Proposición de Ley para garantizar la representación internacional de las federaciones deportivas españolas. Posteriormente, se debaten las iniciativas no legislativas. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
29/10/2024 El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu interviene durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2024, en Madrid (España). El Congreso debate y vota hoy la toma en consideración de dos iniciativas legislativas: la Proposición de Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana y la Proposición de Ley para garantizar la representación internacional de las federaciones deportivas españolas. Posteriormente, se debaten las iniciativas no legislativas. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press
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El hasta ahora diputado de EH Bildu Jon Iñarritu no concurrirá como candidato de la formación soberanista en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, tras 15 años de trayectoria en las Cortes Generales. "Toca hacerme a un lado y volver a la militancia de base", ha destacado.

Así lo ha anunciado el propio Iñarritu por redes sociales. "En esta ocasión no formaré parte de las candidaturas electorales de EH Bildu de cara a las elecciones del 29 de noviembre", ha apuntado.

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Jon Iñarritu ha recordado que, desde 2011, ha tenido "el inmenso honor y privilegio de representar a la ciudadanía vasca en el Senado y en el Congreso", y ha subrayado que han sido "quince años intensos, viviendo momentos cruciales aprendiendo y tratando siempre de dar lo mejor" de sí mismo.

"Me llevo experiencias inolvidables y, sobre todo, personas, amistades que permanecerán, compañeros y compañeras de EH Bildu con quienes he compartido tantos momentos, pero también representantes de otros partidos, trabajadores de las instituciones, periodistas y tantas personas con las que he tenido la suerte de coincidir, conocer y trabajar", ha manifestado.

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También ha agradecido a EH Bildu la confianza que ha depositado en él durante todos estos años "y, muy especialmente, a la ciudadanía" que le ha dado la oportunidad de representarla. "Ahora toca hacerme a un lado y volver a la militancia de base. El tiempo dirá si nuestros caminos vuelven a encontrarse en otras responsabilidades. Mi compromiso con EH permanece intacto", ha asegurado. Por último, ha pedido que se perdonen sus "errores" y se recuerden sus "aciertos". "Gracias de corazón", se ha despedido en su mensaje.

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