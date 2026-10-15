IU rechaza pactar alianzas con Podemos en territorios concretos al margen de Frente Amplio

Guardar

Madrid, 15 oct (EFE).- El líder de IU, Antonio Maíllo, ha rechazado este jueves pactar alianzas con Podemos en territorios concretos al margen de la coalición Frente Amplio, como han ofrecido los morados, ya que está en contra de llegar a acuerdos "troceados" y en función de "cálculos electorales".

"Izquierda Unida no va a negociar con Podemos saliéndose del Frente Amplio", ha dicho Maíllo en una entrevista en TVE preguntado por la oferta de Podemos, que ha planteado pactos concretos a IU para las elecciones generales en Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Andalucía.

PUBLICIDAD

Maíllo ha seguido tendiendo la mano a Podemos para que se una en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, que integran por el momento cuatro partidos: IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

"Apostamos por esa candidatura estatal unificada y con las diversidades que hay en los territorios, pero no troceadas en función de determinadas comunidades o por cálculos que no sé quién ha hecho, pero que nadie nos ha presentado la prueba de esa mayor eficacia", ha señalado.

PUBLICIDAD

Al respecto, ha subrayado que en IU no están "dando bandazos de un sitio para otro, hoy con un Frente Amplio, mañana vamos por provincias" porque, según ha dicho, son "una organización seria" con una trayectoria de "credibilidad y coherencia".

No obstante, se ha mostrado moderadamente optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo global con Podemos para articular una candidatura de unidad para el 29N de aquí a este viernes 16 de octubre por la noche, cuando acaba el plazo para registrar coaliciones. EFE

PUBLICIDAD