Illa celebra la "normalización política" de Cataluña en el homenaje a Lluís Companys

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Barcelona, 15 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este jueves la "normalización política, social e institucional" de Cataluña gracias a la aplicación efectiva de la ley de amnistía.

Así lo ha dicho en una breve declaración desde el Fossar de la Pedrera, en el Cementerio de Montjuïc (Barcelona), tras participar en la ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, fusilado por el régimen franquista el 15 de octubre de 1940 tras ser detenido por la Gestapo en Francia.

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Acompañado por los consellers y conselleres de su Govern, Illa ha homenajeado la "memoria" de Companys y ha hecho un reconocimiento de la defensa que hizo de sus "valores y principios".

Illa ha pedido tener presente "de dónde venimos", para "no repetir los errores del pasado", y ha invitado a mirar al futuro "con esperanza y responsabilidad, siempre a favor de los valores democráticos, cortando el paso a los autoritarismos".

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"Siempre a favor de más derechos y libertades, no de menos derechos y libertades, como algunos propugnan. Siempre a favor de más Europa, no de menos Europa", ha añadido.

También se ha hecho eco de los nuevos pasos dados por la justicia española para aplicar de manera efectiva la ley de amnistía a los líderes del 'procés', incluida la sentencia anunciada ayer miércoles del Tribunal de Cuentas, que absuelve al expresidente catalán Carles Puigdemont y a otros 35 demandados.

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Illa ha celebrado estas "noticias positivas de la normalización política, social e institucional de Cataluña, con sentencias y pronunciamientos judiciales que finalmente hacen efectivo aquello que decidió el Congreso de los Diputados".

Asimismo, ha expresado sus condolencias a la familia de Rami, el menor de 12 años desaparecido el pasado 4 de octubre en Granollers (Barcelona) durante el episodio de fuertes lluvias, después de que finalmente hayan encontrado su cuerpo. EFE

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