Herreros, Carlos Jiménez y Silvia Domínguez ingresan en el Salón de la fama español

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Redacción Deportes, 15 oct (EFE).- Leyendas del baloncesto español como Carlos Jiménez, Alberto Herreros, Silvia Domínguez, Anna Junyer, Mario Pesquera o el estadounidense John Pinone ingresaron este jueves en el Salón de la Fama de la Federación Española de Baloncesto (FEB) en el transcurso de una gala celebrada en La Línea de la Concepción (Cádiz).

Además de los mencionados, también fueron premiados el exábritro Daniel Hierrezuelo, el equipo femenino Perfumerías Avenida de Salamanca, el exjugador y doctor Cristóbal Rodríguez y se dedicó un reconocimiento especial ‘In Memoriam’ al exjugador boricua Piculín Ortiz, recientemente fallecido.

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Se trata de la sexta promoción del ‘Hall of Fame’ del baloncesto español, que ya cuenta con diez nuevos miembros.

El momento más emotivo de la gala lo protagonizó Alberto Herreros, visiblemente emocionado al recibir el galardón.

“Me habéis hecho uno de los tíos más felices en este momento”, dijo con la voz entrecortada uno de los mejores tiradores en la historia del baloncesto español.

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El madrileño, que entre lágrimas quiso agradecer a sus familiares, jugó gran parte de su carrera profesional en el Estudiantes y el Real Madrid, con el que protagonizó su momento más recordado con el decisivo triple que anotó en 2005 para darle la Liga al club madridista, una canasta icónica que fue el broche de oro a su trayectoria profesional.

“El baloncesto para mí ha sido una increíble escuela de vida. En la selección es donde más he disfrutado”, dijo el capitán de 'La Familia' que ganó el oro en el Campeonato del Mundo de Japón (2006).

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El legendario jugador desarrolló toda su carrera en el Estudiantes y Unicaja de Málaga. Se retiró de la selección tras la histórica plata olímpica en Pekín (2008), con 170 internacionalidades a sus espaldas y seis medallas.

Además, dedicó unas palabras a su compañero Alberto Herreros: "no entiendo mi carrera sin ti", dijo Jiménez.

Una base de culto que disputó 214 partidos con la selección y se colgó nueve medallas: tres oros europeos (2013, 2017 y 2019), plata olímpica (2016), plata mundial (2014), entre otras. Además de sus numerosos títulos en clubes como el Ros Casares, Ekaterimburgo o el Perfumerías Avenida, al que definió como el equipo de su vida.

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“Ser ‘Hall Of Fame’ es algo muy grande, recibo este reconocimiento con mucho orgullo y gratitud porque el baloncesto ha sido una de las grandes historias de mi vida”, declaró la de Montgat.

Pionera en el baloncesto femenino español, una base que marcó una época y sumó 140 partidos internacionales con España. Ha sido seleccionadora de 3x3 y entrenadora en categorías de formación.

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La catalana quiso acordarse de las personas que formaron parte de su vida baloncestística y agradeció a los clubes que hacen “que el baloncesto siga adelante lo que es muy difícil”.

El boricua Piculín Ortiz, recientemente fallecido, recibió el título ‘In Memoriam’ y Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, le recordó con especial cariño. “Dejó una huella indeleble en el baloncesto español”.

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Alfonso Reyes recogió el galardón en nombre del mítico John Pinone (ya que el protagonista no pudo estar presente en la gala), pero este pívot nacido en Connecticut (Estados Unidos) se convirtió en una leyenda del club del Ramiro de Maeztu, donde jugó de 1984 a 1993.

“Ser entrenador es un estilo de vida, es una aventura extraordinaria”, comentó Mario Pesquera sobre el escenario, quien fuese seleccionador del equipo nacional en los Juegos de Atenas y en el Europeo 2005, que también dirigió 254 partidos durante nueve temporadas en Liga Endesa.

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También fueron galardonados el árbitro Daniel Hierrezuelo, que se retiró en 2023 tras una carrera de casi tres décadas en la élite, cerca de mil partidos en Liga Endesa y más de 500 en competiciones europeas.

Asimismo como contribuidores al baloncesto español el histórico Club Baloncesto Avenida de Salamanca, el equipo más laureado en la historia del femenino en España, así como el exjugador y doctor canario Cristóbal Rodríguez.

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Los premiados en el Salón de la Fama otorgados por la FEB y el Diario AS fueron los siguientes:

- Jugadores: Alberto Herreros, Carlos Jiménez.

- Jugadoras: Silvia Domínguez, Anna Junyer.

- Entrenador: Mario Pesquera.

- Árbitro: Daniel Hierrezuelo.

- Internacional: John Pinone.

- Contribuidores: Cristóbal Rodríguez, Perfumerías Avenida.

- In Memoriam: Piculín Ortiz. EFE