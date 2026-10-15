Hallan sin vida en el mar a Rami, el niño de Granollers desaparecido durante las lluvias

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Barcelona, 15 oct (EFE).- El cuerpo sin vida de Rami, el niño de 12 años desaparecido en Granollers (Barcelona) hace más de diez días durante el temporal de lluvias en Cataluña, ha sido encontrado en el mar, entre las localidades barcelonesas de Castellefels y Sitges, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

El menor de 12 años y con autismo desapareció el domingo 4 de octubre en Granollers durante el episodio de lluvias torrenciales tras salir de casa asustado por la tormenta.

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El presidente catalán, Salvador Illa, ha transmitido este jueves las condolencias a la familia del niño durante el acto de homenaje al expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, en el 86 aniversario de su fusilamiento a manos del régimen franquista. EFE