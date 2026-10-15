Golpe a un narcopiso en Madrid con 12 drogas a la venta: desde cocaína a 'monkey' o GHB

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Madrid, 15 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a cinco personas que en un domicilio del centro de Madrid, en pleno barrio de Malasaña, vendían y distribuían hasta doce tipos de sustancias estupefacientes, desde cocaína o marihuana hasta ketamina, metanfetaminas o GHB.

Según informa este jueves la Jefatura Superior de Policía de Madrid, de los cinto detenidos, todos varones de nacionalidad española y con edades comprendidas entre los 23 y 42 años, cuatro han ingresado en prisión.

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Fueron agentes adscritos al Subgrupo de Estupefacientes y Delincuencia Organizada de la Comisaría del distrito Centro quienes descubrieron este punto de venta en la calle Madera, en el barrio de Malasaña, donde los detenidos ofrecían a sus clientes un catálogo de hasta 12 tipos de droga.

Se ha incautado diversa cantidad de cocaína (61 gramos); marihuana (25 gramos), éxtasis (86); tusi (63) o ketamina (87), además de 6.390 mililitros de GHB, un potente depresor del sistema nervioso central que inicialmente puede producir sensación de bienestar y euforia y que es mal conocido como éxtasis líquido.

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También los agentes han aprehendido otras sustancias estupefacientes sintéticas como sildenafilo (viagra), mefedrona, metanfetaminas, popper o 'monkey', otro estimulante de la familia de las anfetaminas que se presenta normalmente como un polvo blanco o amarillento que se puede fumar, esnifar o ingerir.

En el registro también encontraron una caja fuerte con 60.000 euros, además de básculas de precisión o diversos útiles para la preparación de dosis. EFE

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