Espana agencias

Futre y Patrícia Mamona, ganadores de los Premios Empresariales del Deporte de Portugal

Guardar

Lisboa, 15 oct (EFE).- El exfutbolista portugués Paulo Futre y las atletas Patrícia Mamona y Mariana Machado figuran entre los ganadores de la séptima edición de los Premios Empresariales del Deporte, que reconocen en Lisboa la vinculación entre la actividad deportiva, el tejido empresarial y la inclusión social.

La iniciativa, organizada por la portuguesa Fundação do Desporto y la española Fundación Patrocina un Deportista, distingue en diez categorías a deportistas, empresas y proyectos que contribuyen al desarrollo del deporte y a la promoción de la salud y el bienestar, según el comunicado de los organizadores.

PUBLICIDAD

Futre, exjugador del Atlético de Madrid, el Oporto y el Sporting de Portugal, entre otros clubes, fue elegido ganador del Premio Ibérico por su trayectoria deportiva y su contribución al fortalecimiento de las relaciones entre Portugal y España.

La organización destaca su condición de referente en ambos países y su participación en proyectos ibéricos. El antiguo capitán del Atlético conquistó dos Copas del Rey con el conjunto madrileño y formó parte del Oporto que ganó la Copa de Europa.

PUBLICIDAD

El premio al mérito académico y deportivo recayó en Patrícia Mamona, medallista de plata en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por su trayectoria y su defensa de las carreras duales y de mejores condiciones para la transición profesional de los deportistas.

Mariana Machado obtuvo el reconocimiento al talento deportivo. La atleta, participante en los Juegos de París 2024, compagina el deporte de alto rendimiento con su formación académica y concluyó en julio de este año un máster en Medicina en la Universidad del Miño, según el comunicado.

La judoca Joana Santos, que ha competido en los Juegos Sordolímpicos y en campeonatos mundiales, fue distinguida en la categoría de deporte para personas con discapacidad.

El premio Mujer, Empresa y Deporte correspondió a Maria Luís Gameiro, piloto de todoterreno con participaciones en el Dakar y en el Campeonato de España de la especialidad, que desarrolla también una carrera como empresaria y directiva en el sector de la maquinaria.

En el ámbito empresarial, el fabricante de embarcaciones NELO–M.A.R. Kayaks ganó el galardón de industrias y tecnologías del deporte por su aportación a la innovación y la internacionalización del sector.

El grupo Trivalor recibió el premio Deporte y Sociedad por su estrategia de promoción de la salud, la longevidad y la calidad de vida, mientras que el gimnasio Forus Cascais fue reconocido en la categoría de salud y bienestar familiar por su modelo de acceso al ejercicio físico para distintas generaciones.

El proyecto LONGEVIDADE+, desarrollado por la Fundação INATEL, obtuvo el premio a la inclusión a través del deporte. La iniciativa busca promover un envejecimiento activo y participativo, con especial atención a personas de 55 años o más en situación de vulnerabilidad.

El reconocimiento a la innovación deportiva recayó en Proativa Nefro, un programa de ejercicio físico para personas con enfermedad renal crónica en diálisis peritoneal de la Facultad de Motricidad Humana de la Universidad de Lisboa.

La gala, convocada en el espacio Montes Claros de Monsanto, tiene como lema "En el reverso de nuestras medallas está su contribución" y busca dar visibilidad a los apoyos empresariales e institucionales que hacen posibles las carreras deportivas y los proyectos de deporte con impacto social. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

La ordenanza municipal prohíbe el baño en estanques públicos y el Ayuntamiento reclama el desalojo de la protesta por motivos de seguridad y limpieza

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

Estos son los números ganadores del sorteo de la Primitiva de este 15 de octubre

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los números ganadores del sorteo de la Primitiva de este 15 de octubre

La Justicia catalana confirma que una niña con alergia a la proteína de vaca pasará a custodia compartida pese a la oposición de su madre, que decía que el padre no respetaba la dieta

El padre pagará 350 euros mensuales hasta enero de 2027, cuando ambos alternarán semanas de convivencia con la menor

La Justicia catalana confirma que una niña con alergia a la proteína de vaca pasará a custodia compartida pese a la oposición de su madre, que decía que el padre no respetaba la dieta

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

El rey Felipe VI dedica unas emotivas palabras en el Premio Planeta 2026: “En la diversidad podemos reconocer lo que nos une y lo que nos hace diferentes”

El monarca ha ido con la reina Letizia un año más a la gala más importante de la literatura española

El rey Felipe VI dedica unas emotivas palabras en el Premio Planeta 2026: “En la diversidad podemos reconocer lo que nos une y lo que nos hace diferentes”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

Los acampados de Sol convierten la fuente de Carlos III en una piscina con colchonetas hinchables

La Justicia catalana confirma que una niña con alergia a la proteína de vaca pasará a custodia compartida pese a la oposición de su madre, que decía que el padre no respetaba la dieta

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Un tribunal rechaza que un hombre nacido en España en 1974 sea español de origen pese a haber nacido sin nacionalidad

La nueva señal de la DGT que ya se ha implantado en Canarias y muchos conductores desconocen

ECONOMÍA

Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Los trabajadores de la banca exigen mejoras laborales a las grandes entidades: reparto de beneficios, fines de semana más largos y frenar a la inteligencia artificial

Madrid bajará el IBI en 2027, pero mantiene la tasa de basuras: cuánto pagarán los madrileños

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones