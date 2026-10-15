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Fiscalía de Sevilla acusa de 2 delitos a 2 menores investigadas en el caso de Sandra Peña, la joven que se suicidó

14/10/2026 Imágenes del altar en memoria de Sandra Peña en el portal de su casa. A 14 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El altar en memoria de Sandra Peña ha sido repuesto en las rejas del bloque de viviendas de la calle Rafael Laffón, en Sevilla, donde residía la menor. Carteles, fotografías, velas y flores vuelven a ocupar el lugar después de que el homenaje fuera destruido de madrugada hace unos días. POLITICA María José López - Europa Press
14/10/2026 Imágenes del altar en memoria de Sandra Peña en el portal de su casa. A 14 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El altar en memoria de Sandra Peña ha sido repuesto en las rejas del bloque de viviendas de la calle Rafael Laffón, en Sevilla, donde residía la menor. Carteles, fotografías, velas y flores vuelven a ocupar el lugar después de que el homenaje fuera destruido de madrugada hace unos días. POLITICA María José López - Europa Press
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La Fiscalía de Menores de Sevilla ha finalizado la instrucción contra dos de las tres menores investigadas por, presuntamente, acosar a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se suicidó hace justo un año, el pasado 14 de octubre, y ha apreciado al respecto hasta dos posibles delitos tras analizar los hechos investigados.

Según el escrito de acusación, el Ministerio Público considera, en esas conclusiones provisionales, que existen indicios de que ambas compañeras de clase podrían haber incurrido en delitos contra la integridad moral y lesiones psíquicas, "por el trato degradante dispensado a Sandra y las repercusiones que tuvieron en su salud mental", tal como ha avanzado Diario de Sevilla y confirman a Europa Press fuentes judiciales.

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Una de las últimas novedades del caso remite al archivo penal de la querella interpuesta por los padres contra el centro educativo Irlandesas Loreto de Sevilla y el director del centro, la jefa de estudios y la tutora de la menor por la "comisión por parte de estos de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas y trato degradante".

En el auto, la juez acordaba el sobreseimiento de las actuaciones derivadas de la querella al considerar que el colegio y sus responsables "adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida", si bien remarcaba que las "personas que tenían la condición de garantes de la integridad y estabilidad emocional de sus alumnos no actuaron con la agilidad que se requería".

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La familia de Sandra Peña viene remarcando la "multitud de errores" cometidos por el centro y pide "contundencia" a la Junta al estimar que el centro en el que se encontraba escolarizada la menor, "no abrió el protocolo" de actuación frente al acoso y "no protegió" a la joven, por lo que viene solicitando una respuesta "contundente y ejemplarizante" por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

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