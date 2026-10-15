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Pamplona, 15 oct (EFE).- La actual ministra y portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz, liderará la lista de los socialistas navarros al Congreso de los Diputados.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSN-PSOE ha aprobado este jueves las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a las próximas elecciones generales, que deberán ser refrendadas por el Comité Federal del PSOE que se celebrará este sábado en Madrid.

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A Saiz le sigue como número dos Juan Cruz Cigudosa, actual secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y exconsejero del Gobierno de Navarra. Completan la candidatura Nuria Medina, Guzmán García y Esther Villanueva.

En cuanto a la plancha del Senado, estará encabezada por el secretario de política municipal y alcalde de Arróniz, Ángel Moleón, seguido por la actual diputada, Adriana Maldonado, y el director general de Administración Local y Despoblación del Gobierno de Navarra, Jesús María Rodríguez.

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En un comunicado, la secretaria de Organización del PSN-PSOE, Esther Iso, califica como "fundamental" la próxima cita electoral porque, según subraya, "no sólo se decide el futuro de España, también es decisiva para el avance y la prosperidad deNavarra”.

"No es lo mismo que Pedro Sánchez esté al frente del Gobierno de España, que mira por los intereses de nuestra comunidad, que fomenta nuestro autogobierno y respeta nuestra identidad; a toparse con políticas de recortes y libertades que no respeten nuestra pluralidad ni nuestros derechos históricos del PP y Vox”, sostiene Iso. EFE

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