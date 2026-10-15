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El rey celebra la pluralidad del legado del Premio Planeta en su 75 aniversario

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Barcelona, 15 oct (EFE).- Felipe VI ha celebrado este jueves la pluralidad del legado del Premio Planeta y la capacidad de la literatura "para llevarnos más allá de nuestra propia experiencia" durante la ceremonia de entrega de la 75 edición de este galardón, que se celebra esta noche en el recinto de Montjuic de la Fira de Barcelona.

Los reyes Felipe y Letizia presiden la entrega del premio, dotado con un millón de euros para la obra ganadora y que este año ha alcanzado una participación histórica con un total de 1.424 candidatas procedentes de todo el mundo.

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En su discurso, el jefe de Estado ha destacado "la solidez de este proyecto y de su arraigo entre escritores y lectores" y cómo las novelas distinguidas desde que José Manuel Lara creó el galardón en 1952 han ilustrado la evolución de las letras españolas y la transformación del país.

"Estas novelas", ha subrayado, "son miradas distintas que, reunidas, componen una imagen de nuestro país: un espejo en el que reconocemos el camino recorrido y los cambios que nos han transformado".

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"En ellas descubrimos cómo vivieron otras generaciones, qué esperaban de su tiempo y qué les preocupaba; y encontramos, en sus experiencias, algo de nosotros mismos", ha agregado.

Ha mencionado a autores como Mercedes Salisachs, que retrató la España de la posguerra; Juan Marsé, que en la Transición "exploró la distancia entre lo vivido y la imagen que construimos de nuestro pasado"; o Manuel Vázquez Montalbán, que, en la Barcelona de finales de los setenta, "supo captar las desigualdades que persistían bajo las promesas de prosperidad".

"El Premio Planeta ha dado cabida a una pluralidad de voces y perspectivas, ha reconocido trayectorias literarias consolidadas y ha contribuido a descubrir a nuevos autores. Sus obras han acercado a los lectores historias muy distintas, capaces de despertar emociones, suscitar preguntas y ampliar nuestra mirada", ha dicho.

Es la quinta vez que los reyes asisten a estos premios, la última hace dos años, con ocasión del 75 aniversario del Grupo Planeta.

El nombre de ganador y finalista de esta edición se darán a conocer durante la cena, un evento que ha congregado a 1.300 invitados y a la que han asistido, entre otros, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, así como un buen número de personalidades del mundo de la cultura y la comunicación. EFE

(foto) (vídeo)

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