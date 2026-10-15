El presidente del Parlamento catalán ante la vuelta de Puigdemont: "Volveremos a luchar, volveremos a vencer"

15/10/2026 Rull ante la vuelta de Puigdemont: "Volveremos a luchar, volveremos a sufrir, volveremos a vencer". El presidente del Parlament, Josep Rull, ha celebrado que se vaya a aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y al exconseller Lluís Puig (ambos diputados de la Cámara catalana), y ha asegurado que, cuando vuelvan, repetirá las palabras del expresidente de la Generalitat Lluís Companys: "Volveremos a luchar, volveremos a sufrir, volveremos a vencer". POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA

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El presidente del Parlament, Josep Rull, ha celebrado que se vaya a aplicar la amnistía al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, y al exconseller Lluís Puig (ambos diputados de la Cámara catalana), y ha asegurado que, cuando vuelvan, repetirá las palabras del expresidente de la Generalitat Lluís Companys: "Volveremos a luchar, volveremos a sufrir, volveremos a vencer".

En declaraciones este jueves tras la ofrenda en la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, Rull ha asegurado que, cuando regresen Puigdemont y Puig, se hará "un recibimiento adecuado y solemne" en la Cámara catalana.

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También ha sostenido que Companys fue fusilado por ser el presidente de Catalunya: "Aquellos ingenuos que le fusilaron creían que fusilándolo eliminaban la nación catalana", tras lo que ha subrayado ésta continúa de pie y este homenaje año tras año lo acredita.