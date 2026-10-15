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El Mallorca Women's Championships alcanza los cuartos de final con representación española

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Palma, 15 oct (EFE). - El Mallorca Women's Championships encara ya el tramo final de la competición con la disputa de los encuentros restantes de segunda ronda, a excepción del choque entre Ane Mintegui y Rebeka Masarova, que deberá terminar este viernes al aplazarse por falta de luz.

La actuación más destacada para la representación española llegó de la mano de Andrea Lázaro García, quinta favorita del torneo, que superó una dura batalla ante la italiana Nuria Brancaccio por 6-7(1), 7-5 y 6-4 tras cerca de tres horas de juego.

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Por su parte, la segunda cabeza de serie, Laura Samson, firmó una de las actuaciones más contundentes de la semana al imponerse por 6-0 y 6-3 a la francesa Lucie Nguyen Tan.

También cumplió con los pronósticos la sexta favorita, Tamara Zidansek, que derrotó a la alemana Joelle Steur por 6-2 y 6-1 en poco más de una hora de partido y controló el juego de principio a fin para avanzar con comodidad a la siguiente ronda.

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En el último encuentro de la jornada, la española Ane Mintegi del Olmo protagonizó una gran reacción frente a Rebeka Masarova tras ceder el primer set por 4-6, puesto que se adjudicó la segunda manga en el desempate, y con 1-1 en el set decisivo el duelo tuvo que suspenderse por falta de luz.

La competición entrará este viernes en una fase decisiva con la disputa de los cuartos de final individuales, destacando el choque de la favorita Julia Grabher contra la española Ariana Geerlings, mientras que Francesca Curmi y Elizara Yaneva buscarán también un puesto entre las cuatro mejores del torneo.

Tamara Zidansek conocerá a su rival de cuartos tras la reanudación del encuentro entre Ane Mintegi del Olmo y Rebeka Masarova, y uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final enfrentará a la española Andrea Lázaro García y a la segunda cabeza de serie, Laura Samson.

En dobles, la mallorquina Yvonne Cavallé Reimers y la brasileña Laura Pigossi se enfrentarán a las alemanas Noma Noha Akugue y Joelle Steur por un puesto en la final, mientras que Nicole Fossa Huergo y Carole Monnet se medirán a las segundas cabezas de serie, Lucija Ciric Bagaric y Angelica Moratelli. EFE

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