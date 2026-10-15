Espana agencias

El logotipo GOLF, del artista estadounidense Tyler The Creator, en la camiseta del Clásico

Guardar

Barcelona, 15 oct (EFE).- El logotipo GOLF WANG (GOLF), la marca de moda y universo creativo del músico y artista estadounidense Tyler, The Creator, presidirá la camiseta del próximo Clásico (25 de octubre), según ha anunciado el Barcelona mediante un comunicado.

El estreno de esta equipación se producirá, sin embargo, el día antes de la mano del Barça femenino, que lucirá esa nueva elástica en su partido de Liga F del sábado 24 ante el Granada.

PUBLICIDAD

Por primera vez en los cambios de logotipo del Clásico, una práctica repetida desde que Spotify patrocina al Barcelona, el artista también será el responsable creativo de la campaña gráfica y audiovisual asociada.

Tyler, The Creator es un reconocido artista, productor y diseñador estadounidense que combina hip-hop con R&B (Rhythm and Blues), soul, funk y sonidos experimentales, con una estética muy personal y creativa.

PUBLICIDAD

Entre sus canciones más escuchadas en la citada plataforma por 'streaming' destaca 'See You Again', que acumula 3.000 millones de reproducciones.

El club azulgrana pondrá a la venta diferentes ediciones limitadas (1.899 de la camiseta de juego en calidad 'match') en las diferentes plataformas de comercio electrónico y en las 'Barças Stores', así como una colección exclusiva con solo 22 unidades firmadas por los jugadores titulares en esos partidos y 11 más firmadas por Tyler, The Creator.

El día antes del partido, el FC Barcelona, en colaboración con Spotify y GOLF WANG, organizará un evento musical que reunirá a artistas y talentos de la escena local vinculados al universo creativo de GOLF WANG, como el DJ Yung Taco, acompañado por Bexnil, Alu Nuenga, Duna y Mushkaa.

Además, a partir del 23 de octubre, la equipación del Clásico también llegará al mundo de los videojuegos. La camiseta del Barça con el logotipo de GOLF estará disponible en el juego eFootball de KONAMI para que los jugadores puedan elegirla en sus partidas.

Tyler, The Creator tomará el relevo de Olivia Rodrigo, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake, artistas que le han precedido en el pecho de la camiseta del FC Barcelona. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

En la frontera entre Letonia y Bielorrusia, la noche del 5 al 6 de octubre, un grupo de encapuchados entró a territorio letón, robaron cámaras, dañaron equipos y se enfrentaron a militares

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofrece defensa gratuita a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones

La Federación de Asociaciones Gallegas de Argentina anuncia que el despacho del exjuez asumirá la representación de los afectados, que tienen hasta el 19 de octubre para personarse ante el Supremo con abogado y procurador

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofrece defensa gratuita a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones

Tim Spector, experto en genética: “Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores de café”

Más de 22.000 personas participaron en un estudio para averiguar qué función tenía la bebida en la salud intestinal y hubo una respuesta significativa

Tim Spector, experto en genética: “Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más diverso que los no bebedores de café”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofrece defensa gratuita a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox

La DGT frena dos grandes reformas por las elecciones del 29-N: queda en el aire la rebaja de la tasa de alcohol y adelantar el delito por exceso de velocidad

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna