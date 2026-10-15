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El fiscal pide penas de 46 y 19 años de cárcel por los dos asesinatos en Ciudad Real

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(Actualiza la NA4330 con declaraciones de defensas y acusado)

Ciudad Real, 15 oct (EFE).- La Fiscalía ha mantenido este jueves su petición de pena de 46 años de prisión para el principal acusado y de 19 años para el segundo por los asesinatos de los empresarios Jesús María González Borrajo, en 2019, y Juan Miguel Isla, en 2022, en Manzanares (Ciudad Real).

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Durante la presentación de sus conclusiones finales en el juicio que se está celebrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, el fiscal ha pedido al jurado popular que emita un veredicto de culpabilidad al considerar que las pruebas apuntan a ambos y ha cuestionado la versión del principal acusado, que en el juicio ha atribuido las muertes a otras personas cuya identidad no concretó.

El representante del Ministerio Público ha reprochado al principal procesado que no haya aportado datos que permitieran comprobar la existencia de esos supuestos terceros implicados y ha considerado que sus explicaciones no hacen más que reforzar las sospechas sobre su participación en los dos crímenes.

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"Una insinuación no vale", ha señalado el fiscal, quien ha insistido en que el principal acusado fue la única persona que estuvo presente en los lugares donde aparecieron las víctimas.

Ha apoyado su acusación en las conversaciones telefónicas entre ambos inculpados, los seguimientos policiales y las actuaciones de ambos relacionadas con los teléfonos móviles, que en momentos relevantes permanecieron apagados o se quedaron en sus domicilios.

 Y ha recordado una conversación captada por un micrófono durante la investigación en la que el principal acusado reprochaba al otro haberse implicado en el caso y le preguntaba qué había hecho con el dinero.

Para el fiscal, estos indicios apuntalan la hipótesis de un móvil económico y la participación de ambos en los asesinatos; por ello, ha vinculado los crímenes con operaciones económicas en las que las víctimas habían confiado en el principal acusado.

Sobre el otro acusado de asesinato, ha rechazado que su papel se limitara a encubrir los hechos y ha considerado que tuvo una participación como cómplice.

Por su parte, la acusación particular que representa a la viuda de Juan Miguel Isla se ha adherido a buena parte de los argumentos de la Fiscalía y ha defendido que ambos deben ser declarados culpables de los dos asesinatos.

El letrado ha señalado que, aunque no descarta que hubiera otras personas implicadas, esa posibilidad no ha podido demostrarse en el juicio, por lo que ha pedido al jurado que se centre en las pruebas practicadas contra los cuatro acusados.

Asimismo, la acusación que representa al hermano de González Borrajo ha mantenido que el principal acusado dirigía los hechos y ha atribuido al segundo una participación como cómplice en lugar de la cooperación necesaria que sostenía inicialmente.

Las acusaciones han defendido que los indicios y las declaraciones de los investigadores permiten atribuir a ambos una intervención activa en ambos crímenes, mientras que han reclamado también responsabilidades para los otros dos acusados de encubrimiento por su presunta colaboración posterior.

Por su parte, las defensas han cuestionado las pruebas presentadas contra sus representados y han pedido al jurado que tenga en cuenta las dudas de la investigación y la presunción de inocencia.

El principal acusado por los asesinatos ha señalado, en su turno de última palabra, a otras dos personas como responsables de ambas muertes y ha argumentado que el hermano de Juan Miguel Isla estaba en la finca cuando él llegó con el empresario el día de su desaparición, el 22 de julio de 2022.

Ha relatado que se marchó dejando allí a los dos hermanos y que cuando regresó al lugar Isla ya había muerto.

Y sobre el asesinato de González Borrajo, ocurrido en 2019, ha mantenido que la muerte se produjo durante una discusión con otro de los acusados por la compraventa de dos vehículos, en la que el empresario se golpeó la cabeza tras un empujón.

Tras los informes finales y el turno de última palabra de los acusados, el juicio ha quedado pendiente de la deliberación del jurado popular.  EFE

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 abc/lsy/daa/oli.jlp

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