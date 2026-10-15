El Cross de la Constitución de Alcobendas, cancelado debido a las elecciones generales

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Madrid, 15 oct (EFE).- El Cross de la Constitución de Alcobendas, previsto para el 29 de noviembre, no se disputará este año debido a la coincidencia en fecha con las elecciones generales, según informó en un comunicado el presidente del Cap de Alcobendas, David Galindo.

"Tras la convocatoria de elecciones generales y habiendo buscado una alternativa para la organización de la prueba, se ha decidido cancelar definitivamente la edición de este año", informa la organización de la prueba, que este 2026 iba a celebrar su edición 44.

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El Cross de Alcobendas pertenece a la categoría oro de World Athletics. El circuito se inicia el domingo 18 de octubre con el Cross Internacional Zornotza, al que le siguen el Cross de Itálica (7 y 8 noviembre), el XXII Campo a Través Internacional de Soria (15 noviembre) y el Cross Internacional Venta de Baños (20 diciembre). EFE