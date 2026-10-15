Duelo de alto voltaje entre los invictos Recoletas y Caserío C. Real en la Liga Asobal

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Valladolid/Ciudad Real, 15 oct (EFE).- El duelo entre Recoletas Salud y Caserío Ciudad Real este sábado, en la sexta jornada de la Liga Asobal, será de alto voltaje, con dos equipos invictos hasta la fecha, si bien los vallisoletanos llegan con pleno de victorias, mientras que los manchegos empataron ante Villa de Aranda.

Los 'gladiadores azules' consiguieron solventar su último compromiso ante Puente Genil con triunfo, a pesar de la importante baja del pivote egipcio, Gedo, cuya cláusula de rescisión pagó Kuwait SC Handball, y de las de Pablo Herrero y Guilherme Carvalho, con lesiones de larga duración.

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Para suplir tantas ausencias, el club vallisoletano ha fichado al pivote Drew Donlin, internacional con Estados Unidos que, con un perfil más defensivo, podría debutar ante Ciudad Real, puesto que su aportación se hace necesaria desde el primer minuto, y ya cuenta con experiencia en Asobal, tras su paso por el Ademar de León.

Será un partido muy especial para el meta argentino Juan Bar, que militó en Valladolid en las dos últimas campañas y ahora defiende la portería del BM Caserío, aunque el Recoletas no ha notado su salida del meta, pues Nagy se ha erigido como una auténtica muralla en el inicio de liga.

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El incombustible Jorge Maqueda, uno de los lanzadores más efectivos de la liga, tratará de poner a prueba al portero húngaro, y a la defensa vallisoletana, en la que algunos jugadores han tenido que dar un paso al frente para compensar la salida de Gedo, como Rares Fodorean o Asier Iribar, muy comprometidos con su nuevo rol.

El Caserío de Ciudad Real, por su parte, quiere mantener su racha de partidos invicto contra un rival que tampoco conoce la derrota. Los de Santi Urdiales, quintos en la clasificación, suman tres victorias y un empate en lo que va de temporada con un partido menos, el que tiene aplazado contra el Barça.

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Urdiales definió el partido frente a los vallisoletanos como "un reto" porque "es una de las pistas más sólidas" de todo el campeonato: "Ha perdido muy pocos encuentros en su casa en los últimos años, con lo que hay que ser realistas y tener los pies en la tierra".

El técnico, que contará con la baja de Juan Lumbreras, valoró que “Valladolid, es indudable que es un grandísimo equipo, con fabulosos jugadores y un entrenador con muchísima experiencia y que saca mucho partido a sus efectivos”.

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También buscarán prolongar su buen momento de forma el central catalán del Caserío Sergi Mach, que cuenta con 17 asistencias, y el lateral quereño del Caserío, Jorge Maqueda, que ha sido incluido en el mejor septeto de las dos últimas jornadas de Asobal.

- Encuentros de la jornada 6ª:

.Viernes 16 de octubre

19:00. ABANCA Ademar León - Tubos Aranda Villa de Aranda

. Sábado 17 de octubre

17:00. Cajasol A. Ximénez Puente Genil - Dicoperbal Logroño La Rioja

18:00. HORNEO Alicante - IRUDEK Bidasoa Irun

18:30. Fertiberia Puerto Sagunto - Viveros Herol Nava

19:00. Recoletas Salud At. Valladolid - Caserio Ciudad Real

20:30. REBI Cuenca - Bathco Torrelavega

. Domingo 18 de octubre

12:00. Cajasol Sevilla Proin - Fraikin Granollers

18:15. Frigoríficos del Morrazo - Barça . EFE

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