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Cuba acudirá con seis boxeadoras para el clasificatorio de los Panamericanos de Lima 2027

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La Habana, 15 oct (EFE).- Seis púgiles cubanas se presentarán en el primer evento clasificatorio, que se desarrollará del 17 al 25 de octubre en la ciudad mexicana de Puebla, para el torneo boxístico de los Juegos Panamericanos de Lima 2027, informaron este jueves medios deportivos de la isla.

Ellas son Dayira Mesa (70 kg), titular de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, junto a Dinaibys de las Nieves (51 kg), Carysney García (54 kg), Magda Massó (57) y Yoana Rodríguez (75 kg), medallistas de bronce en ese certamen celebrado en Santo Domingo.

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Las boxeadoras cubanas competirán por los cuatro boletos en disputa en cada una de las siete divisiones establecidas por sexos.

La nómina insular también incluye a Melani Girado (60 kg) y estará bajo las órdenes de los técnicos Julián González y Gerardo Deroncelet, según reportó el sitio Jit, publicación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

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El comisionado nacional de boxeo, Robinson Poll, recordó que el conjunto masculino que acudirá al clasificatorio estará liderado por el subtitular mundial de 2023 Saidel Horta (60 kg) y el doble medallista de bronce a ese nivel, Alejandro Claro (55 kg).

También integran la selección, Luis Enrique Vinent (65 kg), Yunier Sorsano (70 kg), Jorge Cuéllar (80 kg), Nelson Williams (90 kg) y Erick Castillo (+90).

Los cupos para los Panamericanos de Lima tendrán una segunda oportunidad en el primer trimestre de 2027, que permitirá otro intento para alcanzar los que no se hubieran alcanzado o la participación de otros aspirantes. EFE

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