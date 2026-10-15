Comuns llama a frenar "a los fascistas del aguilucho y a los buitres" el 29N

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Barcelona, 15 oct (EFE).- La líder de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado este jueves que "los monstruos vuelven a estar a las puertas" y ha llamado a frenar "a los fascistas del aguilucho y también a los buitres, como Blackstone", en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Así lo ha señalado en una declaración desde el Fossar de la Pedrera, en el Cementerio de Montjuïc (Barcelona), tras participar en la ofrenda floral a la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por el régimen franquista el 15 de octubre de 1940 tras ser detenido por la Gestapo en Francia.

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Albiach ha señalado que "la mejor manera de rendir homenaje al presidente Companys es continuar con su legado de defensa de la democracia, de Cataluña y de la gente trabajadora" y ha alertado de que "el monstruo vuelve a estar a las puertas".

"Todos aquellos derechos que pensábamos que ya estaban conquistados vuelven a estar amenazados", ha señalado.

Albiach ha asegurado que Comuns están trabajando "para construir un frente amplio que sea lo más grande posible". "Es el momento de escuchar a la calle y de estar a la altura de la responsabilidad histórica que tenemos delante", ha dicho.

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Por otro lado, ha celebrado la próxima aprobación de la ley catalana de memoria democrática y ha insistido en reclamar que la comisaría de la Policía Nacional de la Vía Laietana sea un espacio de memoria, sin presencia de la policía. EFE

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