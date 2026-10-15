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Colau dice a Podemos que se puede discutir "el candidato a la presidencia" pero no "la unidad" de la izquierda

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La candidata del Frente Amplio para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ada Colau, se ha dirigido a Podemos para afirmar que "se puede hablar de todo" incluido "del candidato a la presidencia", pero "lo no se puede discutir es la unidad para derrotar al fascismo", y ha rechazado que haya "diferencias importantes" entre ambos espacios.

"Es momento de unirse", ha afirmado Colau en una entrevista en 'El perro andaluz' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha advertido a Podemos que "la historia" les "va a juzgar por cómo nos comportemos durante estas 24 horas".

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Aún así, se ha mostrado "optimista" ante las últimas 24 horas de negociaciones que quedan para que Frente Amplio y Podemos lleguen a un acuerdo para concurrir unidos al 29N, y ha pedido "específicamente" al partido morado que "escuchen a la ciudadanía" porque "está pidiendo altura de miras".

También ha solicitado a esa ciudadanía que "haga llegar a los partidos" aquello que "se está comentando en los bares, en las casas" y ha pedido "por favor" que "exprese la necesidad de esa unidad".

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Colau ha apelado a la "coincidencia programática" entre Podemos y Frente Amplio para defender la unidad: "Todas las fuerzas progresistas, estamos de acuerdo en el programa. Hay que defender las pensiones y subirlas, hay que subir los salarios, hay que defender el derecho a la vivienda y acabar con la especulación".

"No puede ser que no nos unamos por una cuestión programática", ha repetido antes de referiste en segunda instancia a la ley d'Hont que rige el sistema electoral. "Hace que se puedan perder muchos escaños y que esos escaños vayan a Vox si los votos se dividen entre varias opciones de izquierdas a nivel estatal", ha explicado.

La exalcaldesa de Barcelona ha insistido en que "10.000 votos" entre dos candidaturas distintas puede que "no den ningún escaño" y "por lo tanto, ese escaño se va a Vox". "Si esos 20.000 votos van juntos, es un escaño o varios para la izquierda".

Una "diferencia" que "no es de uno, dos, tres escaños" sino que supone "multiplicar resultados y quitarle escaños a la extrema derecha". "Por eso estamos insistiendo en la importancia de la unidad".

Por último la candidata ha reconocido que se envía mensajes con el candidato de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, pese a reprocharle haber "fallado" porque no se ha presentado dentro del Frente Amplio "como había prometido" y haber firmado "un acuerdo con Podemos que no ha ayudado". Aunque ha defendido la necesidad de seguir "en contacto" y "trabajar" para conseguir la unidad de la izquierda.

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EuropaPress

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