CHA y Frente Amplio concurren juntos en Aragón y tienden la mano a Podemos

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Zaragoza, 15 oct (EFE).- Chunta Aragonesista y Frente Amplio han llegado a un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas en las tres provincias aragonesas en las próximas elecciones generales con una coalición a la que, de momento, no se ha sumado Podemos, formación a la que, sin embargo, han tendido la mano.

De este modo, CHA, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero han alcanzado un acuerdo para presentar una candidatura en Aragón bajo la denominación Chunta Aragonesista-Frente Amplio Aragón.

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Con este acuerdo, la coalición "se pone a trabajar desde hoy mismo para conseguir representación en el Congreso de los Diputados y llevar la dignidad de la voz de Aragón a Madrid".

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente de CHA, Jorge Pueyo, ha asegurado que los integrantes de la coalición han escuchado a la calle, "que pedía unidad" a pesar de que su partido, dados los buenos resultados de las últimas elecciones autonómicas, podría haber obtenido un diputado en solitario, ha valorado.

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A pesar de ello, ha reconocido que a la coalición "le falta un actor", Podemos, a quien CHA-Frente Amplio "lanza un guante" y le pide que se incorpore este proyecto de izquierdas, porque eso es "lo que la gente quiere".

La finalidad es llevar la voz de Aragón al Congreso, "como hizo José Antonio Labordeta", y decir que esta "no es comunidad de segunda".

En un comunicado conjunto, las fuerzas políticas coaligadas aseguran que el objetivo del acuerdo es "construir un proyecto político compartido que sitúe las necesidades de Aragón en el centro de la agenda estatal".

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Un acuerdo electoral, agregan, "amplio, plural y reconocible", capaz de convertir el apoyo social existente en representación parlamentaria y de hacer que cada escaño obtenido "sirva para defender los intereses de Aragón y mejorar la vida de su gente".

La papeleta de la coalición, apuntan, servirá para luchar contra los que consideran a Aragón "un territorio de olvido y sacrificio", contra los que especulan con la vivienda, privatizan la sanidad y la educación y "construyen ciudades sin árboles y con alma de cemento".

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La coalición se presentará este viernes ante la prensa en un acto convocado a las 12.30 horas en el Balcón de San Lázaro de Zaragoza, junto al Ebro. EFE