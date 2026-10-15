Espana agencias

Carmen Calvo defiende la perspectiva de igualdad como eje de las decisiones judiciales

Guardar

Granada, 15 oct (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha apostado este jueves por la perspectiva de igualdad como eje motor de las decisiones judiciales y la interpretación de las leyes porque "no hay más compromiso en un sistema democrático que achicar desigualdades".

Calvo se ha pronunciado así antes de la inauguración del primer Plenario 'Mariana Pineda' de la Red de Especialista de Igualdad de la Carrera Judicial, celebrado en Granada con la asistencia, entre otros, de los integrantes de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

PUBLICIDAD

La presidenta del Consejo de Estado ha subrayado la importancia de que esta Comisión de Igualdad cuente con una red de hombre y mujeres que, como magistrados y jueces, asumen la labor de interpretar, aplicar y mirar con perspectiva de igualdad de género para, en un Estado de Derecho, seguir "achicando" las desigualdades.

Ése, ha dicho a los periodistas, es "un gran indicador de la calidad de nuestro Estado de Derecho, de nuestro modelo constitucional" y de "la madurez de la democracia española".

PUBLICIDAD

Ha resaltado el modelo de "convivencia democrático, social y de derecho" elegido por los españoles desde hace 50 años, y ha considerado "verdaderamente extraordinario y responsable" por parte de los jueces del sistema judicial que extiendan la perspectiva de igualdad como eje motor de sus decisiones.

"No solo hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, hablamos de etnias, de colectivos y de poner siempre por delante el derecho antidiscriminatorio", ha concluido.

Por su parte, Lucía Avilés, vocal y presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, ha destacado que el CGPJ lleva más de 20 años implantando políticas de igualdad transversales en todas las actividades judiciales, como en la formación o los nombramientos.

La labor de esta red de especialistas reunida este jueves en Granada con motivo del primer aniversario de su creación es extender el principio de igualdad y no discriminación hacia las mujeres y otros colectivos vulnerables menos atendidos. En definitiva, "reducir la brecha entre la sociedad y la justicia", ha dicho.

En el encuentro también ha participado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien ha añadido que la igualdad es "un valor jurídico, no ideológico, fundamental para garantizar un trato no discriminatorio a las personas que acceden a la justicia".

El plenario acogerá además la presentación de la 'Guía de Trabajo Forzoso. Manual de buenas prácticas y criterios de actuación judicial en materia de explotación laboral y trabajo forzoso, cuya finalidad es servir como herramienta de consulta y apoyo para la práctica judicial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo medieval ideal para una escapada gastronómica en el que puedes comer uno de los mejores cocidos madrileños de la Sierra de Guadarrama

La cocina tradicional, las carnes de la sierra y los guisos reconfortantes son los protagonistas en la gastronomía de Miraflores de la Sierra, un bello pueblo medieval en plena sierra madrileña

El pueblo medieval ideal para una escapada gastronómica en el que puedes comer uno de los mejores cocidos madrileños de la Sierra de Guadarrama

El mar Mediterráneo ‘se mueve’ mucho más de lo que creían los científicos, según un nuevo estudio

Comprender mejor los remolinos de pequeña escala ayudará a mejorar el conocimiento de los procesos que regulan los intercambios entre el océano y la atmósfera, dicen los investigadores

El mar Mediterráneo ‘se mueve’ mucho más de lo que creían los científicos, según un nuevo estudio

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

Siete de los arrestados han ingresado en prisión provisional por decisión judicial tras la actuación bautizada como ‘Falcone’

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

El Supremo sanciona a un sargento de la Guardia Civil por tardar tres días en avisar a sus superiores sobre el hallazgo de un cadáver

El agente ha sido suspendido durante cinco días por negligencia grave

El Supremo sanciona a un sargento de la Guardia Civil por tardar tres días en avisar a sus superiores sobre el hallazgo de un cadáver

Unos científicos españoles descubren tres nuevas especies de gusanos “devora huesos” en la península ibérica: son los “ingenieros ecológicos de los ecosistemas”

Los organismos, novedosos para la ciencia, contribuyen a transformar la materia orgánica y devolver nutrientes al entorno

Unos científicos españoles descubren tres nuevas especies de gusanos “devora huesos” en la península ibérica: son los “ingenieros ecológicos de los ecosistemas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

La red gallega que convirtió los drones en camellos de cocaína: acaba con 10 detenidos en una operación de la Guardia Civil

El Supremo sanciona a un sargento de la Guardia Civil por tardar tres días en avisar a sus superiores sobre el hallazgo de un cadáver

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox

El DAO de la Guardia Civil confirma al juez Pedraz que Marlaska le llamó tras la filtración del correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

ECONOMÍA

El Gobierno prevé aprobar la subida de las pensiones en diciembre aunque esté en funciones

El Gobierno prevé aprobar la subida de las pensiones en diciembre aunque esté en funciones

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna