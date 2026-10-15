Carmen Calvo defiende la perspectiva de igualdad como eje de las decisiones judiciales

Guardar

Granada, 15 oct (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha apostado este jueves por la perspectiva de igualdad como eje motor de las decisiones judiciales y la interpretación de las leyes porque "no hay más compromiso en un sistema democrático que achicar desigualdades".

Calvo se ha pronunciado así antes de la inauguración del primer Plenario 'Mariana Pineda' de la Red de Especialista de Igualdad de la Carrera Judicial, celebrado en Granada con la asistencia, entre otros, de los integrantes de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

PUBLICIDAD

La presidenta del Consejo de Estado ha subrayado la importancia de que esta Comisión de Igualdad cuente con una red de hombre y mujeres que, como magistrados y jueces, asumen la labor de interpretar, aplicar y mirar con perspectiva de igualdad de género para, en un Estado de Derecho, seguir "achicando" las desigualdades.

Ése, ha dicho a los periodistas, es "un gran indicador de la calidad de nuestro Estado de Derecho, de nuestro modelo constitucional" y de "la madurez de la democracia española".

PUBLICIDAD

Ha resaltado el modelo de "convivencia democrático, social y de derecho" elegido por los españoles desde hace 50 años, y ha considerado "verdaderamente extraordinario y responsable" por parte de los jueces del sistema judicial que extiendan la perspectiva de igualdad como eje motor de sus decisiones.

"No solo hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, hablamos de etnias, de colectivos y de poner siempre por delante el derecho antidiscriminatorio", ha concluido.

PUBLICIDAD

Por su parte, Lucía Avilés, vocal y presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial, ha destacado que el CGPJ lleva más de 20 años implantando políticas de igualdad transversales en todas las actividades judiciales, como en la formación o los nombramientos.

La labor de esta red de especialistas reunida este jueves en Granada con motivo del primer aniversario de su creación es extender el principio de igualdad y no discriminación hacia las mujeres y otros colectivos vulnerables menos atendidos. En definitiva, "reducir la brecha entre la sociedad y la justicia", ha dicho.

PUBLICIDAD

En el encuentro también ha participado el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien ha añadido que la igualdad es "un valor jurídico, no ideológico, fundamental para garantizar un trato no discriminatorio a las personas que acceden a la justicia".

El plenario acogerá además la presentación de la 'Guía de Trabajo Forzoso. Manual de buenas prácticas y criterios de actuación judicial en materia de explotación laboral y trabajo forzoso, cuya finalidad es servir como herramienta de consulta y apoyo para la práctica judicial. EFE

PUBLICIDAD