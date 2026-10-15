Bustinduy advierte que anteponer intereses partidistas a la unidad sería un grave error

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Madrid, 15 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido este jueves de que sería un "grave error" anteponer intereses partidistas o personales al "clamor" de la izquierda para concurrir a las próximas elecciones generales con una única papeleta y se ha mostrado convencido de que el Frente Amplio hará todo lo posible para lograr esa unidad.

Bustinduy ha hecho estas consideraciones en la segunda jornada del foro CREO, organizado por Cinco Días, donde ha defendido que Ada Colau y Emilio Delgado están trabajando de manera sincera" para conseguir una candidatura unitaria.

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Preguntado por las negociaciones para articular una candidatura unitaria de izquierdas, el ministro ha asegurado que, desde la convocatoria electoral, existe un "clamor" entre los votantes progresistas para que haya una única papeleta con la que defender el derecho a la vivienda y los servicios públicos.

"No es momento de anteponer ningún interés partidario, ni personal ni de parte sobre ese clamor", ha insistido Bustinduy, quien ha advertido de que quien se equivoque al interpretar lo que está pidiendo la ciudadanía estará cometiendo "un grave error".

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En este sentido, se ha mostrado convencido de que tanto Ada Colau como Emilio Delgado están haciendo "todo lo posible" para cumplir con ese mandato y presentar una candidatura unitaria, aunque ha reconocido que después cada formación tomará las decisiones que considere legítimas.

"Tengo ojos en la cara y oídos", ha afirmado el ministro al referirse al defender la sinceridad de los esfuerzos de ambos dirigentes para conseguir esa unidad.

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Sobre la última propuesta de Podemos para alcanzar acuerdos con Izquierda Unida al margen de las negociaciones de unidad en Madrid y Barcelona, Bustinduy ha evitado entrar en los detalles y ha reiterado que la única prioridad debe ser la vivienda.

"Vivienda, vivienda y vivienda", ha recalcado el ministro, antes de insistir en que los ciudadanos de izquierdas esperan que sus representantes hablen de sus necesidades y ofrezcan soluciones, en lugar de anteponer "otros cálculos".

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A su juicio, las próximas elecciones deben afrontarse como ·un referéndum por el derecho a la vivienda y por los derechos esenciales de la ciudadanía", un objetivo para el que considera imprescindible la unidad de la izquierda.

En su intervención en el foro, Bustinduy ha asegurado que la democracia no ha llegado a las relaciones económicas y de consumo", que esa es "una de las principales fuentes de inestabilidad", y ha defendido la necesidad de realizar una reforma fiscal "justa" que permita redistribuir la riqueza.

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Ha denunciado que la riqueza generada por el crecimiento económico de los últimos años y los beneficios empresariales récord y el reparto de 29.000 millones de euros en dividendos "no se haya repartido de forma justa" entre los ciudadanos y ha lanzado un mensaje a los empresarios.

Les ha exigido que suban los salarios al ver "absolutamente incomprensible" que, con los márgenes empresariales y los beneficios en máximos históricos, se hayan resistido a mejorar retribuciones en la negociación colectiva y hayan puesto obstáculos a reducir la jornada laboral.

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Toda esta situación, y la concentración de la riqueza en pocas manos, está alimentando, en su opinión, una "deriva oligárquica" que amenaza la supervivencia de las democracias, como la entendemos. EFE

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