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Belarra reprocha a Colau que no se presentara a las primarias que ofrecieron para elegir al candidato el 29N

02/10/2026 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
02/10/2026 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau que no entiende cómo ha aceptado ser candidata de Frente Amplio a las elecciones generales sin someterse a primarias.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha señalado que aprecia "contradicciones" en las fuerzas políticas de izquierda, en clara alusión a Frente Amplio, que rechazan someterse a un proceso de votación a las bases para elegir al referente electoral de la izquierda, como ofreció Podemos con vistas a dirimir las diferencias que mantiene con las formaciones del ala minoritaria del Gobierno.

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Respecto al ofrecimiento que hizo la exalcaldesa de la ciudad condal, que se abrió a renunciar a ser candidata si eso facilitaba el acuerdo con Podemos, Belarra ha dicho que "no puede entender por qué una persona que tiene un compromiso democrático como es Ada Colau no ha aceptado presentarse a unas primarias en las que puedan decidir cuál es la mejor cabeza de cartel".

"Nosotras hemos estado dispuestas a todo, hemos hecho unas primarias abiertas que no son sólo de Podemos (...) Nosotras hemos estado dispuestas a que sea la gente, que yo creo que ahí es cuando la izquierda siempre acierta, a que sea la gente quien decida cuál es la mejor candidatura", ha reivindicado sobre este proceso en el que, al final, solo se ha presentado como aspirante presidenciable la exministra de Igualdad Irene Montero.

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La líder de Podemos ha desgranado que cualquier persona se podía haber presentado perfectamente a esas primarias, entre ellos los candidatos o aspirantes de Frente Amplio que para ella es el nuevo nombre que se ha dado ahora Sumar. Y a ellas, según ha remarcado, podían haber participado Colau o la ministra de Sanidad Mónica García.

Es más, se ha cuestionado por qué en Frente Amplio no acepta una candidatura de unidad surgida de esas primarias, a las que sí se atreve Podemos, y comprende que tras el "ruido" de toda esta semana la gente esté "hasta las narices y muy harta" de las negociaciones en la izquierda.

"¿POR QUÉ FRENTE AMPLIO NO SE SOMETE A PRIMARIAS?"

Luego, ha vuelto a defender que el acuerdo con ERC y ha desgranado que en el pasado llegaron a pactos "justos" electorales con partidos como IU o Comuns, donde las distintas organizaciones se sometían antes o después de rubricarlos a un proceso de primarias.

"Eso ha sido posible con IU en decenas de ocasiones. No ha sido posible ahora porque es evidente que aquí hay otro objetivo, que es que Podemos no tenga el peso que le corresponde y que no se cierren acuerdos justos", ha denunciado la líder del partido morado para insistir que ante estas discrepancias con Frente Amplio la condición para confluir son las primarias.

En todo caso, Belarra ha ofertado a IU suscribir acuerdos de unidad electoral para el 29N en diez comunidades autónomas y dejar fuera Madrid y Barcelona.

RUFIÁN Y MONTERO GARANTIZA UNA IZQUIERDA VALIENTE

También ha argumentado que tras esta legislatura la gente se ha dado cuenta que "un proyecto político que hace todo lo que dice el PSOE no es lo que necesita la gente, que lo único que ha conseguido es que Vox y PP estén en máximos históricos (en intención de voto)", no es lo que se necesita ahora, en clara referencia a los partidos del socio minoritario del Ejecutivo y que impulsan ahora Frente Amplio.

Por tanto, ha sentenciado que "no vale con plegarse" al PSOE y que la izquierda tiene que ir "a la ofensiva" con un programa que defiende "expropiar las viviendas de los fondos buitre para hacer un parque de alquiler social".

"Hay que ir con credibilidad y para tener credibilidad yo creo que en este momento quien la tiene son Gabriel Rufián y Irene Montero, que son personas que todo el mundo sabe que no se doblan, que son firmes y que van a hacer lo que hay que hacer para que esas cosas pasen, no para ponerlas en un programa electoral y que queden muy bonitas", ha zanjado.

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