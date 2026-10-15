Ara Més liderará una coalición junto a Frente Amplio al Congreso por Baleares

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Palma, 15 oct (EFE).- Ara Més -Més per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa- ha acordado este jueves presentarse en coalición junto a Frente Amplio -Sumar y Esquerra Unida- en una candidatura al Congreso por Baleares para las elecciones del 29 de noviembre, liderada por los ecosoberanistas y sin la participación, de momento, de Podemos.

Así lo han asegurado fuentes de Més per Mallorca, que han matizado que no se trata de una integración dentro de Frente Amplio, sino de una coalición junto a la candidatura progresista de ámbito estatal que liderarán los ecosoberanistas del archipiélago.

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Según han detallado, Més per Menorca y Ara Eivissa decidieron en sus respectivas asambleas el miércoles, sin un acuerdo todavía alcanzado, su apoyo a una eventual candidatura junto a Frente Amplio siempre que los ecosoberanistas la lideraran, se circunscribiera a Baleares y hubiera libertad respecto del grupo parlamentario.

Ahora, una vez alcanzado un pacto con Frente Amplio en estos términos, la asamblea de Més per Mallorca, que no se ha reunido hasta este jueves, lo ha avalado con un 89 % de los apoyos, del total de 110 personas presentes en la reunión.

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Ara Més, Sumar, Esquerra Unida y Podemos llevan días enfrascados en negociaciones para intentar construir una candidatura única al Congreso en el archipiélago, con el límite marcado en la medianoche del viernes, cuando termina el plazo para registrar coaliciones.

Según explicaron a EFE fuentes conocedoras de las conversaciones, uno de los principales escollos ha sido con Podemos, que pedía partirse en dos años con Ara Més el eventual diputado electo por Baleares que consiga una coalición de izquierdas.

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Por su parte, hace unos días, el portavoz de Més per Menorca en el Parlament balear, Josep Castells, afirmó en una rueda de prensa acompañado de su homólogo mallorquín, Lluís Apesteguia, que, aunque estaban abiertos a un acuerdo, no lo harían a costa de "diluirse en un engendro" estatal.

El acuerdo alcanzado entre Ara Més y Frente Amplio deja al margen a Podemos, que podría llegar a sumarse a la lista balear en caso de que la formación morada alcanzara un pacto con la candidatura estatal para toda España.

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En un comunicado, los ecosoberanistas han detallado que ha sido la coordinadora de Ara Més, Carme Gomila, la responsable de explicar a la asamblea mallorquinista las negociaciones que se han llevado a cabo con Sumar, Esquerra Unida y Podemos en Baleares.

El objetivo de las conversaciones, según ha relatado, ha sido que en Baleares hubiera una única papeleta de izquierdas y progresista.

Además, Gomila ha destacado el papel crucial del actual diputado en el Congreso de Més pe Mallorca y Menorca, Vicenç Vidal, durante todo este proceso.

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Aunque Podemos no se encuentra dentro del acuerdo, Ara Més ha hecho un llamamiento a la formación morada para que finalmente se sume y permita que haya una única papeleta en el archipiélago.

Por su parte, el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha dado a conocer el detalle de la candidatura al Senado, que supone presentarse de forma unitaria con los socialistas, que la asamblea también ha avalado.

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El PSIB-PSOE y Més han estado trabajando para conseguir presentar candidatos conjuntos al Senado con el objetivo de concentrar el voto progresista y frenar al PP y Vox, una propuesta que ahora ha apoyado la asamblea de los ecosoberanistas mallorquines. EFE