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'Antimadridismo', un libro que ahonda en el rechazo social hacia el Real Madrid

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Madrid, 15 oct (EFE).- El periodista y consultor Carlos Agrasar presentó este jueves su libro 'Antimadridismo', un ensayo que analiza cómo ha trascendido el rechazo histórico, social y cultural, más allá de los resultados deportivos, de uno de los mejores clubes del mundo, el Real Madrid.

La obra examina la confluencia de factores históricos, políticos y económicos que afectan a la psicología colectiva en la cultura popular para explicar esta corriente de pensamiento contraria al club blanco.

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Desde el punto de vista de un aficionado madridista, Agrasar ahonda en lo que es, a su parecer, una "oposición" que trasciende más allá del terreno de juego.

"El antimadridismo no puede explicarse únicamente por el éxito del Real Madrid ni por un sistemático rechazo al vencedor", sostiene.

Asimismo, el ensayo dedica especial atención a la expansión internacional de este fenómeno, incentivado por la circulación de información a través de los medios y las redes sociales.

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Desde la reflexión de que "oponerse al dominador une", el autor coincide en que pese a que hay aficionados que no comparten club, territorio o intereses, sí pueden alcanzar un punto de encuentro en el deseo de ver perder al Real Madrid.

En lo que es, a su juicio, un vínculo de "cohesión" de comunidades diferentes, que construyen su propio relato en función de lo que suceda a su rival, en este caso el conjunto 'merengue'.

La obra aporta también una mirada histórica, con especial atención al siglo XX y a acontecimientos como la Guerra Civil, desde los que se trata de "romper" con varios de los tópicos más persistentes del "relato antimadridista", tales como la etiqueta de "equipo del Régimen".

En sus páginas se exploran las rivalidades deportivas, las estructuras de poder y las transformaciones económicas del fútbol: "El Real Madrid puede ser héroe y villano simultáneamente, pero nunca deja de ser personaje central".

Para llevar todo a cabo, Agrasar recurrió a sus archivos, a la lectura continuada de información deportiva, a diálogos con amigos muy futboleros y a diversas herramientas de inteligencia artificial.

Su intención, dice, es "iluminar más que convencer" y ofrecer una interpretación que invite a la reflexión, sin esperar a que el lector cambie de equipo ni, necesariamente, de opinión. EFE

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