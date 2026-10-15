Andrés Feliz: "Creo que a largo plazo vamos a hacer un gran trabajo"

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Madrid, 16 oct (EFE).- Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid que firmó en el triunfo ante el ASVEL Villeurbanne francés su mejor actuación individual en la Euroliga, máxima competición europea, consideró que el equipo va a hacer a largo plazo "un gran trabajo" de la mano del técnico Pedro Martínez.

"Me siento bien. Sabemos del ritmo que quiere nuestro entrenador, cada día mejoramos, vamos adaptándonos. Y gracias a Dios nos van saliendo las cosas bien. Obviamente al principio siempre cuesta un poco adaptarse, pero creemos en el equipo, en el proyecto. Hay que seguir esa línea, creo que a largo plazo vamos a hacer un gran trabajo", declaró a los micrófonos de Movistar Plus+ al finalizar el enfrentamiento.

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En cuanto a su actuación, en la que acumuló 26 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 30 dígitos de valoración, apuntó: "Le doy gracias a Dios por el partido de hoy, a mis compañeros, a todos los entrenadores porque me han dado la confianza. Estoy contento de haber podido sacar la victoria, para nosotros era sumamente importante seguir en ese camino, seguir jugando bien y creyendo en el equipo. Hemos hecho un gran trabajo hoy". EFE