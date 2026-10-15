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Andrés Feliz cierra a lo grande su semana de 'consagración' en la Euroliga

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Madrid, 15 oct (EFE).- El base dominicano Andrés Feliz puso el broche a una excelente semana en lo individual en la Euroliga, la máxima competición europea, superando en sus dos partidos las mejores actuaciones que había completado hasta la fecha en el torneo, ambas el pasado curso.

Feliz, que atraviesa un excelente momento de forma, comenzó la serie de dos partidos de los suyos el pasado martes en el primer triunfo continental a domicilio del equipo esta campaña, ante el Armani Olimpia Milano.

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Ese día se marchó con quince puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y veinticuatro dígitos de valoración; siendo además importante en el aspecto defensivo y determinante en momentos clave, anotando un triple en el último cuarto que permitió aumentar la ventaja cuando el rival amenazaba con situarse por debajo de la decena de puntos de renta desfavorable.

Espoleado por esa actuación, el choque ante el LDLC ASVEL Villeurbanne entrenado por su ídolo, Tony Parker, asomaba como un enfrentamiento ideal para finalizar de nuevo con buenos números. Y lejos de igualarlos, ha sido capaz incluso de superar las expectativas.

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En una noche en la que estuvo especialmente inspirado de cara a canasta, anotando ocho triples en once intentos y una canasta de dos para un total de veintiséis puntos; aportó además cuatro rebotes y cinco asistencias para alcanzar los treinta dígitos de valoración.

Con ello quedan ya obsoletas las que hasta el comienzo de la semana eran sus plusmarcas en la competición, dos enfrentamientos ante el Estrella Roja y el Panathinaikos con dieciocho puntos de valoración. Además ante el ASVEL ha logrado algo que dejó pendiente en Milán, finiquitar su partido con más puntos, pasando por encima de los dieciocho que le hizo en un duelo al París Basketball.

"Estoy orgulloso. Cada día trabajo para mejorar, pero sobre todo para ayudar al equipo. Gracias a Dios ha sido mi noche, como anteriormente lo ha sido la de otros compañeros. Me siento muy agradecido con mis compañeros, con la afición, con los entrenadores y con todo el mundo porque me han dado su apoyo y no me han dejado solo", señaló a los micrófonos de Movistar Plus+ a la conclusión del duelo.

Por otro lado su entrenador Pedro Martínez indicó en rueda de prensa: "Andrés ha jugado con muchísima determinación, sin dudar, con mucha confianza. Eso está muy bien. Hoy ha sido un jugador muy importante para nosotros porque ha metido unos tiros increíbles, muchos buenos tiros y con un porcentaje muy alto. Ha hecho un muy buen partido". EFE

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