Espana agencias

Ademar-Villa de Aranda, nueva prueba de necesidades en León

Guardar

León, 15 oct (EFE).- Abanca Ademar afronta el viernes, 19.00 horas, en el palacio municipal Urbano González Escapa, su segundo duelo autonómico consecutivo ante Tubos Aranda Villa de Aranda, de nuevo ante el colista de la Liga Nexus Energía ASOBAL, como ocurriera en la anterior jornada con Viveros Herol Nava que llegaba, como los burgaleses, sin conocer la victoria, pero que se llevó el triunfo en terreno leonés.

El conjunto de Luis Puertas, que podría estar al completo, aunque mantiene las dudas del lateral Edu Fernández y el central Juan Castro, necesita enderezar el rumbo después de tan solo una victoria en las cinco jornadas disputadas, tres de ellas en terreno propio ya que, en caso contrario, entraría en puestos de descenso.

PUBLICIDAD

Una de las prioridades para el técnico ademarista será cortar o, al menos reducir, la sangría goleadora en contra, con todos sus rivales anotando por encima de la treintena lo que les ha impedido, pese a los también altos guarismos anotados, sumar más puntos.

En el apartado ofensivo volverá a ser la principal referencia el máximo goleador de la liga, galardón que ya obtuvo la pasada temporada, el extremo leonés Gonzalo Pérez Arce al que en las últimas jornadas ha secundado el lateral polaco Patryk Wasiak.EFE

PUBLICIDAD

fps/mr/apa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El DAO de la Guardia Civil confirma al juez Pedraz que Marlaska le llamó tras la filtración del correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO

Manuel Llamas explica que tanto el ministro del Interior como la directora general de la Guardia Civil le trasladaron su preocupación por los perjuicios causados por la divulgación de datos personales de personas ajenas a una investigación de la UCO

El DAO de la Guardia Civil confirma al juez Pedraz que Marlaska le llamó tras la filtración del correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO

Con una pechuga de pavo, especias y tu freidora de aire puedes preparar este fiambre delicioso y saludable recomendado por una chef privada

Este fiambre de pavo natural y saludable es ideal para no comprar más embutido procesado de supermercado

Con una pechuga de pavo, especias y tu freidora de aire puedes preparar este fiambre delicioso y saludable recomendado por una chef privada

Mónica Cervera, actriz de ‘La que se avecina’, reaparece tras salir de la cárcel: “Ha sido duro, no es grato estar en un lugar así”

La intérprete, que reside en Marbella, concedió unas palabras a ‘El verano se mueve’ sobre su paso por prisión

Mónica Cervera, actriz de ‘La que se avecina’, reaparece tras salir de la cárcel: “Ha sido duro, no es grato estar en un lugar así”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

‘Black Rus’, el grupo ultra ruso detrás del sabotaje en la frontera de Letonia, amenaza con nuevos ataques: “La UE y la OTAN caerán tras nuestro primer golpe”

El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ofrece defensa gratuita a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ que no podrán votar en las elecciones

Poner en duda las pensiones es una estrategia de alto riesgo: son cerca de 10 millones de votantes, apenas se abstienen y no se fían de Vox

La DGT frena dos grandes reformas por las elecciones del 29-N: queda en el aire la rebaja de la tasa de alcohol y adelantar el delito por exceso de velocidad

Margarita Robles escala al ‘número dos’ del PSOE tras ser una de las tres ministras aprobadas por el último CIS y la titular de Defensa más longeva

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “La vivienda está cada vez peor, por eso estos dos consejos legales valen oro”

El precio de la gasolina este 15 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Miguel Ángel Vázquez, presidente de los economistas: “El sistema público de pensiones no está quebrado, va a seguir existiendo”

Las peticiones de los autónomos para el futuro gobierno tras las elecciones del 29N: cuota cero, IVA franquiciado y mejoras en la jubilación

El campo español puede perder ayudas de 1.500 millones al año si se aprueba el presupuesto para la UE propuesto por Irlanda

DEPORTES

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

El partido ante la Roma abre el debate sobre la delantera del Real Madrid: Carlos Espí y Endrick reclaman minutos a base de goles

Las palabras de Mourinho tras el partido de Champions ante Roma: “Ha sido difícil, un rival que juega un deporte diferente al fútbol al que estamos acostumbrados”

El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante la Roma en Champions

El Real Madrid se levanta de la lona ‘in extremis’ para rascar una épica victoria en Champions ante una Roma que parecía eterna