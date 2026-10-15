Ademar-Villa de Aranda, nueva prueba de necesidades en León

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León, 15 oct (EFE).- Abanca Ademar afronta el viernes, 19.00 horas, en el palacio municipal Urbano González Escapa, su segundo duelo autonómico consecutivo ante Tubos Aranda Villa de Aranda, de nuevo ante el colista de la Liga Nexus Energía ASOBAL, como ocurriera en la anterior jornada con Viveros Herol Nava que llegaba, como los burgaleses, sin conocer la victoria, pero que se llevó el triunfo en terreno leonés.

El conjunto de Luis Puertas, que podría estar al completo, aunque mantiene las dudas del lateral Edu Fernández y el central Juan Castro, necesita enderezar el rumbo después de tan solo una victoria en las cinco jornadas disputadas, tres de ellas en terreno propio ya que, en caso contrario, entraría en puestos de descenso.

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Una de las prioridades para el técnico ademarista será cortar o, al menos reducir, la sangría goleadora en contra, con todos sus rivales anotando por encima de la treintena lo que les ha impedido, pese a los también altos guarismos anotados, sumar más puntos.

En el apartado ofensivo volverá a ser la principal referencia el máximo goleador de la liga, galardón que ya obtuvo la pasada temporada, el extremo leonés Gonzalo Pérez Arce al que en las últimas jornadas ha secundado el lateral polaco Patryk Wasiak.EFE

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