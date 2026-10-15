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111-92: El Real Madrid culmina ante el Villeurbanne una 'semana Feliz'

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Carlos Mateos Gil

Madrid, 15 oct (EFE).- El Real Madrid, liderado por el base dominicano Andrés Feliz, quien logró su mejor actuación individual en la Euroliga (26 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 30 dígitos de valoración), superando la que había firmado en Milán solo dos días antes, doblegó al LDLC ASVEL Villeurbanne (111-92) para seguir con su escalada en la máxima competición europea.

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Extinta ya la presión de obtener la primera victoria fuera de casa con la cosechada el martes en tierras transalpinas, el cuadro blanco tenía ante sí la opción de igualar su balance de victorias-derrotas en lo que va de curso en el torneo, dejando atrás el preocupante 0-3 con el que empezó.

Un parcial de 7-0, con cinco de un Gabriele Procida que va ganando en importancia con el paso de los partidos, permitió adquirir la primera ventaja relevante y contrarrestar una producción gala que recaía en exclusiva en las manos de Nate Sestina y Hugo Besson, ocho puntos el primero y cinco el segundo.

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A pesar de todo no logró asentar su ventaja el Real Madrid al final del primer cuarto, pues el ASVEL se recuperó en el apartado del puntaje, aunque no en el estadístico, donde empezaba a verse muy superado en el rebote, especialmente en el ofensivo (27-25, m.10).

También se marchó al parón el conjunto de casa con una cuenta pendiente, la de las pérdidas. Cinco acumuló en los diez primeros minutos, pecado que purgó hasta el descanso sin cometer ninguna más. Y sobre el mayor acierto en la distribución y el dominio en las capturas empezó a construir, con Andrés Feliz como arquitecto.

El dominicano, que venía de sellar su mejor actuación individual en la máxima competición europea, siguió surfeando la ola para ofrecer una aparición aún más destacada. Esta vez en su repertorio destacó un clínic de acierto, con un impecable 4 de 4 en triples, uno de ellos sobre la bocina; y 1 de 1 en tiros de dos al paso por vestuarios, a donde los suyos se fueron ganando de trece (61-48, m.20).

La dinámica hacía vaticinar otro triunfo cómodo del plantel madridista, pero hubo renacimiento de los hombres de Tony Parker. En la vuelta al parqué y en solo dos minutos Joel Bolomboy y Besson fabricaron un 0-7 que permitió a los de negro recortar la desventaja por debajo de la decena.

Y no se frenaron ahí ante un rival que renunció casi por completo a los lanzamientos de dos, hasta el punto de no llevar ni un solo intento a falta de minuto y medio para la media hora. El problema es que tampoco le entraron los triples, con solo tres de catorce en un tramo donde se mostró incapaz de meter dos canastas seguidas. El resultado fue que los visitantes llegaron a situarse a solo uno, amenaza que apagó ligeramente Theo Maledon con una reconstituyente bandeja (77-71, m.30).

En esos márgenes se movió el cuarto decisivo en su arranque hasta que un parcial de 8-2 volvió a romper la contienda, esta vez de forma definitiva. Con el anfitrión más calmado, mecido por un Feliz imparable, alcanzó el centenar de puntos a falta de 03:43, y no aminoró hasta la conclusión mientras la grada coreaba el nombre del dominicano, héroe emergente.

- Ficha técnica:

111 – Real Madrid (27+34+16+34): Feliz (26), Maledon (16), Procida (8), Okeke (10), Tavares (9) -cinco inicial-, Smith Jr. (7), Campazzo (3), Pradilla (12), Jantunen (6), Luwawu-Cabarrot (3), Abalde (6) y Jones (5).

92 – LDLC ASVEL Villeurbanne (25+23+23+21): Fodzo Dada (6), Besson (16), Sestina (8), Gach (6), Pons (2) -cinco inicial-; Cale (8), Washington Jr. (17), Massa (4), Jackson (13), Bolomboy (12), Lighty (-).

Árbitros: Milivoje Jovcic (Serbia), Seffi Shemmesh (Israel) y Eduard Udyanskyy (Reino Unido). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.723 espectadores. EFE

(FOTO)

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