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1-2. El Celta se condena ante el Juventus con dos errores de Marcos Alonso

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Vigo, 15 oct (EFE).- Dos errores del central Marcos Alonso, el primero en el minuto 58 al intentar controlar el balón con el pecho dentro del área y el segundo en el descuento con un desajuste en la marca, propiciaron la épica victoria del Juventus en Balaídos, donde remontó en la segunda parte el golazo de Hugo Álvarez con los tantos de Woltemade y Kolo Muani, el segundo en el descuento.

El Juventus de Spalletti nada tiene que ver con aquel al que el Celta de Víctor Fernández goleó en Balaídos en el año 2000. La decadencia del bicampeón de Europa es evidente. A pesar de contar con buenos jugadores -el valor de mercado de su plantilla supera los 600 millones de euros, más del triple de la de Giráldez-, la ‘Vecchia Signora’ no intimida.

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El Celta no se sintió inferior en ningún momento al equipo italiano pese a la diferencia de físico entre ambos. Le cedió el dominio del balón en el arranque, y se lo discutió en cuanto se puso por delante con el gol de Hugo Álvarez, que finalizó una jugada coral del ataque celeste, en la que intervinieron Jutglá, Javi Rueda y el sueco Williot Swedberg.

El dominio italiano fue estéril. La ocasión más clara del Juventus llegó al filo del descanso tras un pelotazo en largo del portero Vicario que se comió el central Yoel Lago y el delantero alemán Nick Woltemade, una de las novedades en el once de Spalletti, finalizó por encima del larguero. Hasta ese momento, solo Koopmeiners había probado a Radu con un cabezazo muy centrado.

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El paso por los vestuarios cambió el guión del partido. El Juventus no tardó en encerrar al Celta cerca de su área. El portugués Conceição amenazó a Radu con dos disparos antes de que se cumpliese el minuto 55. Al primero, el portero rumano respondió con una espectacular mano. El segundo se le fue demasiado centrado al exfutbolista del Porto.

Poco a poco, el equipo italiano empezó a imponer su físico. El Celta sufría para superar la asfixiante presión bianconeri, pero sobrevivía por delante en el marcador gracias a su notable ejercicio defensivo. Hasta que Marcos Alonso, en el minuto 59, cometió un grosero error al intentar controlar el balón dentro del área que se convirtió en una asistencia para el alemán Woltemade.

El Juventus mandaba en el partido, pero el Celta encontró espacios para armar un contraataque que Javi Rueda, en el minuto 65 y tras un buen pase de Jutglà, finalizó contra la red lateral de la portería de Vicario. Esa mala finalización, probablemente, rondó en la cabeza del carrilero celeste poco después, cuando, tras otra transición por banda derecha, se empeñó en buscar a Jutglà para terminar la jugada.

Ese doble aviso asustó a Spalletti, que retocó su defensa con la entrada de Lucumi y Bremer. Giráldez también movió ficha a falta de un cuarto hora con la entrada de Aspas y Burcio. A partir de ahí, el partido se abrió. El ida y vuelta mantuvo la emoción hasta el último suspiro, en el que otro grave fallo del veterano Marcos Alonso lo explotó el francés Kolo Muani para culminar la remontada bianconeri en el descuento.

Ficha técnica:

1 Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Álvaro Núñez, min.85), Moriba, Febas (Burcio, min.75), Carreira; Williot Swedberg (Couhaib Driouech, min.61), Hugo Álvarez (Hugo González, min.85) y Jutglà (Aspas, min.75).

2 Juventus: Vicario; Kalulu, Gatti (Bremer, min.70), Kelly (Lucumi, min.70); McKennie, Koopmeiners (Douglas Luiz, min.82), Sarr, Cambiaso; Conceição (Nico González, min.64), Kerim Alajbegović (Kolo Muani, min.64) y Woltemade.

Goles: 0-1, min.18: Hugo Álvarez. 1-1, min.58: Woltemade; 1-2, min.92: Kolo Muani.

Árbitro: Sander Van der Eijk (Países Bajos). Amonestó a Swedberg (min.39) y Moriba (min.84) por parte del Celta, y a Kelly (min.54) y Lucumi (min.72) por parte del Juventus.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Europa disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 21.805 espectadores. EFE

Dmg/asc

(FOTO)

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