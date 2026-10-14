Tres detenidos por un matrimonio de conveniencia destapado por un caso de maltrato

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Granada, 14 oct (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Huétor Tájar (Granada) a tres personas por un matrimonio de conveniencia ideado para que un ciudadano boliviano obtuviera el permiso de residencia y que se destapó después de que este hombre fuera denunciado por su pareja real por un episodio de maltrato.

Los detenidos son el ciudadano boliviano, su pareja, de la misma nacionalidad, y una mujer de nacionalidad española -y origen igualmente boliviano- con la que se casó para obtener el permiso de residencia en España pero con la que no llegó a convivir. Algunos cuentan con antecedentes previos.

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A los tres se les atribuye la presunta autoría de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. Tras su detención fueron puestos en libertad con cargos, ha informado la Policía.

La investigación, bautizada como Operación Poniente, se inició a raíz de una intervención por un delito de violencia de género ocurrido el pasado julio.

Durante las diligencias, los agentes descubrieron que la mujer que figuraba como pareja sentimental del presunto maltratador no coincidía con la española con la que el hombre se había casado un año antes.

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En colaboración con la Policía Local de Huétor Tájar, los agentes determinaron que el supuesto marido de la española tenía en realidad una relación afectiva con otra mujer también boliviana desde antes de trasladarse ambos a España.

El fraude matrimonial quedó al descubierto al acudir agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de modo simultáneo a las viviendas en las que residían el ciudadano boliviano, por un lado, y la mujer con la que se casó para obtener el permiso de residencia por otro.

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También descubrieron que los testigos del enlace fueron un extranjero de origen subsahariano y la abogada que instruyó el expediente de matrimonio y actuó como representante en los expedientes de regularización.

Pese a tener a sus padres y hermanos instalados en la localidad granadina, ninguno de los familiares directos de la pareja acudió a la boda civil celebrada en el Ayuntamiento de Huétor Tájar.

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Sin embargo, sí fueron los primeros a quienes avisaron tras su posterior detención por parte de la Policía Nacional en Granada.

Tras la investigación, la Policía ha pedido formalmente a la Oficina de Extranjeros de Granada la anulación y revocación del permiso de residencia y trabajo -con una vigencia de cinco años- que el varón había obtenido de manera fraudulenta.

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También se ha instado ante la Fiscalía Provincial la nulidad de este matrimonio de conveniencia.EFE