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Madrid, 14 oct (EFE).- Los médicos madrileños irán a la huelga entre octubre y diciembre ante el bloqueo de la negociación con la Consejería de Sanidad para dar respuesta a sus reivindicaciones laborales.

El comité de la huelga médica y facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-CSIT UP, ha convocado cuatro bloques de huelga.

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El calendario contempla el primer paro desde las 08:00 horas del 28 de octubre hasta las 08:00 del 31 de octubre, mientras que las siguientes movilizaciones se desarrollarán del 4 al 7 de noviembre y del 18 al 21 de noviembre para culminar con un último bloque previsto entre el 9 y el 12 de diciembre.

La convocatoria responde a una demanda de los propios profesionales, que se ha reflejado en una encuesta en la que participaron 1.299 médicos y facultativos en apenas dos días, ha detallado en un comunicado Amyts, el sindicato médico mayoritario en la región.

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El 53,1 % respaldó continuar con la huelga en Madrid, frente al 34,9 % que se mostró en contra y el 12 % que no tenía una posición definida.

El comité de huelga ha denunciado la falta de avances en la negociación de las reivindicaciones específicas de los médicos y facultativos madrileños tras la última reunión con la Consejería de Sanidad que tuvo lugar el pasado mes de julio.

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La reunión se celebró después de que numerosos facultativos decidieran suspender voluntariamente las jornadas extraordinarias de trabajo (peonadas) para protestar por sus condiciones laborales y obligar a la Consejería de Sanidad a impulsar mejoras.

En aquel encuentro, la Administración regional se comprometió a aportar un calendario de reuniones para abordar las demandas pendientes, pero han transcurrido cuatro meses sin noticias.

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A diferencia de lo sucedido en otras comunidades autónomas, donde se han abierto espacios de diálogo para abordar el conflicto, la huelga en Madrid responde a la falta de interlocución con el Ejecutivo regional, han indicado los representantes de los médicos y facultativos.

Los convocantes han subrayado que la Comunidad de Madrid cuenta con un Gobierno autonómico estable con plenas competencias para negociar un marco laboral acorde a sus demandas.

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Entre las reivindicaciones principales del colectivo destaca la instauración de un modelo de carrera profesional abierto y permanente y la creación de una mesa de concertación médica y facultativa.

En atención primaria, exigen agendas dimensionadas, estabilidad en el centro y el turno asignados y el fin de la movilidad forzosa.

Para los facultativos hospitalarios, se reclaman mejoras en la retribución de las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias.

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En el ámbito extrahospitalario y en el SUMMA 112, se pide revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las condiciones específicas de estos servicios.

El comité ha matizado que la convocatoria no cierra la puerta al diálogo y que todavía hay tiempo para negociar, alcanzar compromisos concretos y evitar una huelga a la que los profesionales y sus representantes preferirían no tener que ir.

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Para ello, ha instado a la Consejería de Sanidad a retomar de inmediato las reuniones, cumplir el compromiso de establecer un calendario de negociación y abordar las demandas que llevan meses pendientes de respuesta.

Los representantes de los sanitarios han apelado a la responsabilidad de la Administración regional para evitar los paros. EFE