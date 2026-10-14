Espana agencias

Los médicos madrileños irán a la huelga entre octubre y diciembre

Guardar

Madrid, 14 oct (EFE).- Los médicos madrileños irán a la huelga entre octubre y diciembre ante el bloqueo de la negociación con la Consejería de Sanidad para dar respuesta a sus reivindicaciones laborales.

El comité de la huelga médica y facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-CSIT UP, ha convocado cuatro bloques de huelga.

PUBLICIDAD

El calendario contempla el primer paro desde las 08:00 horas del 28 de octubre hasta las 08:00 del 31 de octubre, mientras que las siguientes movilizaciones se desarrollarán del 4 al 7 de noviembre y del 18 al 21 de noviembre para culminar con un último bloque previsto entre el 9 y el 12 de diciembre.

La convocatoria responde a una demanda de los propios profesionales, que se ha reflejado en una encuesta en la que participaron 1.299 médicos y facultativos en apenas dos días, ha detallado en un comunicado Amyts, el sindicato médico mayoritario en la región.

PUBLICIDAD

El 53,1 % respaldó continuar con la huelga en Madrid, frente al 34,9 % que se mostró en contra y el 12 % que no tenía una posición definida.

El comité de huelga ha denunciado la falta de avances en la negociación de las reivindicaciones específicas de los médicos y facultativos madrileños tras la última reunión con la Consejería de Sanidad que tuvo lugar el pasado mes de julio.

La reunión se celebró después de que numerosos facultativos decidieran suspender voluntariamente las jornadas extraordinarias de trabajo (peonadas) para protestar por sus condiciones laborales y obligar a la Consejería de Sanidad a impulsar mejoras.

En aquel encuentro, la Administración regional se comprometió a aportar un calendario de reuniones para abordar las demandas pendientes, pero han transcurrido cuatro meses sin noticias.

A diferencia de lo sucedido en otras comunidades autónomas, donde se han abierto espacios de diálogo para abordar el conflicto, la huelga en Madrid responde a la falta de interlocución con el Ejecutivo regional, han indicado los representantes de los médicos y facultativos.

Los convocantes han subrayado que la Comunidad de Madrid cuenta con un Gobierno autonómico estable con plenas competencias para negociar un marco laboral acorde a sus demandas.

Entre las reivindicaciones principales del colectivo destaca la instauración de un modelo de carrera profesional abierto y permanente y la creación de una mesa de concertación médica y facultativa.

En atención primaria, exigen agendas dimensionadas, estabilidad en el centro y el turno asignados y el fin de la movilidad forzosa.

Para los facultativos hospitalarios, se reclaman mejoras en la retribución de las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias.

En el ámbito extrahospitalario y en el SUMMA 112, se pide revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las condiciones específicas de estos servicios.

El comité ha matizado que la convocatoria no cierra la puerta al diálogo y que todavía hay tiempo para negociar, alcanzar compromisos concretos y evitar una huelga a la que los profesionales y sus representantes preferirían no tener que ir.

Para ello, ha instado a la Consejería de Sanidad a retomar de inmediato las reuniones, cumplir el compromiso de establecer un calendario de negociación y abordar las demandas que llevan meses pendientes de respuesta.

Los representantes de los sanitarios han apelado a la responsabilidad de la Administración regional para evitar los paros. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

El Tribunal de Cuentas amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 excargos del Govern por los gastos del ‘procés’

La sentencia absuelve a los 35 demandados por los gastos del 1-O y la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 y ordena levantar las medidas cautelares

El Tribunal de Cuentas amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 excargos del Govern por los gastos del ‘procés’

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Los trabajadores con solo 90 días cotizados pueden acceder a esta ayuda, cuyo monto depende del tiempo transcurrido desde el inicio del cobro y está ligado al IPREM

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

Cuando los limpiaparabrisas se exponen a los rayos UV y a la suciedad, las escobillas traseras se secan y sufren un desgaste prematuro, lo que les quita eficacia e incluso puede hacer que dañen el parabrisas o tengan un efecto contraproducente

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

Joan Roca, chef Michelin: “Al guiso de lentejas con verduras le añado setas porque nos van a dar textura y mucho sabor”

El chef al frente del Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin, explica sus trucos para preparar uno de los platos más humildes de la gastronomía española

Joan Roca, chef Michelin: “Al guiso de lentejas con verduras le añado setas porque nos van a dar textura y mucho sabor”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

El Tribunal de Cuentas amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 excargos del Govern por los gastos del ‘procés’

Por qué algunos conductores cubren el limpiaparabrisas trasero con una bolsa de plástico y qué daños evita

El exjuez del 11-M y abogado de la empresaria que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE inicia una nueva etapa profesional en el despacho de Cospedal

Un método sencillo para eliminar el óxido de tu moto utilizando solo dos ingredientes caseros

ECONOMÍA

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

El SEPE abona un subsidio por insuficiencia de cotización: cuánto se puede cobrar sin el tiempo mínimo para el paro

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La inflación trepa al 4,9% en septiembre y obliga al Gobierno a mantener el descuento de 20 céntimos en los combustibles

M. A. Vázquez, presidente de los economistas: “España es uno de los países que más crece de Europa, pero muchas familias no llegan a fin de mes”

Con el tiempo, construir una autopista o un hospital beneficia más a la economía española que invertir en defensa

DEPORTES

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Galatasaray en Champions

El Villarreal remonta el duelo ante el Nápoles y se reencuentra con la victoria en Champions

La Champions aviva el dilema del Cholo con Julián Álvarez: un palo impide que se reencuentre con el gol y la afición y los cambios responden

Gordon, Fermín y Adeyemi hacen olvidar la baja de Raphinha por lesión en una brillante noche para el FC Barcelona en Champions