El PSOE sube 3,5 puntos tras el desahucio de Maricarmen y mantiene 5,3 puntos sobre el PP, que también crece

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de octubre, el primero tras el desahucio de Maricarmen, la acampada por la vivienda y la derogación de los decretos del Gobierno de coalición, vuelve a colocar al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 34,5%, subiendo 3,5 puntos respecto al mes anterior y manteniendo una ventaja de 5,3 puntos sobre el PP, que también crece.
En concreto, la encuesta otorga al PSOE un respaldo estimado del 34,5% frente al 29,2% del PP, que sube casi cuatro puntos en un mes, mientras que Vox registra una severa caída de cinco puntos y aparece ahora con un 11,7%.
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En cambio Sumar, tras meses de caídas, se recupera en octubre y se anota un 7,6% de estimación de voto, duplicando a Podemos, que marca un 3,8%.
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